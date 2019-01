Ingyenesen letölthető játék népszerűsíti Szolnokot

Szolnokot népszerűsítő, okostelefonra és táblagépre is ingyenesen letölthető játékot hozott létre a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. – közölte a cég kommunikációs projektmenedzsere az MTI-vel.

Kmezic Diána elmondta: az elsősorban fiatalokat megszólító alkalmazást nagy örömmel fogadták a mobilos játékok kedvelői. A Szolnok 4U applikációban található feladatokon Szolnok kabalafigurája, Jonatán, a pelikán vezeti végig a játékosokat – tájékoztatott.

– A pályák között a megyeszékhely turisztikailag is jelentős helyszíneivel találkozhatnak a játékot letöltők. Emellett a kultúrát és sportot kedvelőkre is gondoltak, hiszen a szolnoki Damjanich János Múzeumban és a városi sportcsarnokban is kalandozhatnak a játékosok – tette hozzá.

– Az ötletgazdák az érdeklődők elméleti tudását is próbára teszik, hiszen a megyeszékhellyel kapcsolatos kérdéssort is létrehoztak. Mivel megadták a helyes megoldást, így tanulhatnak is a játékból, akik kipróbálják. Napi és heti kihívásokat is lehet teljesíteni, amelyekért a letöltők értékes tárgynyereményeket kaphatnak – számolt be.

A projektmenedzser elmondta: minden játék egyformán közkedvelt, a RepTár kicsit népszerűbb a többinél. A játék ide kattintva elérhető okostelefonra és táblagépre, mivel több mint 80 megabájtot foglal, így érdemes lehet Wifi-n keresztül letölteni.