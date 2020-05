Interneten keresztül próbálnak a mezőtúri népdalkör tagjai

A mezőtúri Vadvirág Népdalkör élete sem egyszerű a járvány miatt kialakult helyzetben. Vezetőjük, Bíró László azonban az internet nyújtotta lehetőségeket kihasználva igyekszik biztosítani a próbákat. A fiatal citerás jelenleg Tiszaszentmiklóson él, a népdalkör tagjai pedig Mezőtúron.

– A korlátozásokat betartva így sajnos nem tudunk találkozni. Leginkább online tartjuk a kapcsolatot, illetve heti szinten telefonálunk is egymással. A gyakorlás pedig szintén nem marad el. Videókat készítek a dalokról, és a közös internetes csoportunkban megosztom a többiekkel – magyarázta Bíró László.

A formáció tagjai változatos korosztályokat képviselnek, nyolcvan év feletti énekesük is van. A modern kori vívmányokat azonban mindenki rutinosan kezeli, így a gyakorlás is gördülékenyen megy. László elárulta, szerencsére mindenki jól van, az egészség és fittség megőrzéséhez pedig az otthoni éneklés is nagyban hozzájárul.

– Persze már nagyon várjuk, hogy ismét együtt zenéljünk, bízunk benne, hogy erre mihamarabb sor kerülhet – mondta.