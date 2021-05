Ismét rengeteg adománnyal támogatták a karcagi kórházat

Újabb jelentős adományt hoztak a karcagi Kátai Gábor Kórház számára a Tisza-tavi Keresztyén Polgári Kör tagjai. A mintegy másfél milliós adományról elnöküket, Fodor Gusztávot kérdeztük.

– A mai nap már a negyedik alkalom, ahol ki tudtuk fejezni a kórház felé a nagyrabecsülésünket és hálánkat, hogy ilyen hősiesen helytállnak ebben a nagyon nehéz időszakban – kezdte Fodor Gusztáv.

– Írtam a holland támogatóknak, a Gyermekek Szükségben Alapítvány kuratóriumának, akik felvették a kapcsolatot az Amsterdam Medical Centerrel és küldtek kórházi ágyat, két kerekesszéket, két időseknek való járássegítő-gépet, egy-egy köbméter orvosi ruhát és maszkot, fertőtlenítőszereket, illetve 40-50 kilogramm csokoládét is, aminek külön örülök, mert a boldogsághormonok ilyenkor nagyon fontosak, hogy az az öt perc pihenő tényleg hatékonyabb tudjon lenni – fogalmazott az elnök.

Fodor Gusztáv azt is elárulta, hogy hamarosan újabb adománnyal érkeznek Karcagra az eddigi négy és fél millió forint értékű támogatás mellett. Azt is megtudtuk, hogy bár most Hollandiából érkezett a segítség, magyarországi adományozókkal is kapcsolatban állnak, folytatják az Élet. Mentés. Másként programjukat, melynek keretében jövő pénteken lélekemelő szívecskékkel mennek a mezőtúri kórházba, június végén pedig a Bethesda Gyerekkórházat ajándékozzák meg.

A következő karcagi adományt május végére, június elejére tervezik, Tiszaszentimrén és Karcagon, a református esperesi hivatalban már gyűlnek ehhez is a felajánlások.

A kórház dolgozói nevében Nagyné László Erzsébet főigazgató köszönte meg felajánlást.

– Nagy öröm számunkra, hogy ilyen jó kapcsolat alakult ki az elmúlt időszakban a Tisza-tavi Keresztyén Polgári Körrel és a holland kórházakkal is. Ezt a mai adományt kimondottan Hollandiából rajtuk keresztül a Kátai Gábor Kórház részére küldték, a dobozok így is vannak felcímkézve.

– A ruhákon, munkaruházati cikkeken kívül olyan adományok is érkeztek most, mint például holland csokoládé, amit kimondottan az itt dolgozóknak fogunk átadni, nekik küldték az adományozók nagy-nagy szeretettel. Úgy gondolom, hogy ez az összefogás az egészségügyért megyei, országos és nemzetközi szinten is megvan. Tudják ők is, hogy micsoda leterheltség van az itteni egészségügyi dolgozókon és ezzel a szeretetcsomaggal próbálnak lelkünkön segíteni.

– A most kapott eszközöknek is nagyon örülünk, hasznosak, akár a takarítókocsi, de a nővéreknek is könnyebbség komplex, felszerelt betegággyal fogadni a beteget, de mozgásszervi problémával küzdők részére és a postcovid betegellátáshoz is hasznos eszközöket kaptunk, ami segíti majd betegeinket a felépülésben. Hálásan köszönjük az adományt – fogalmazott a kórházvezető.

– Beindult egy segítői csatorna, a civil szervezetek, magánszemélyek megtalálták azt a módot, hogyan tudnak az egészségügynek, a szociális ágazatnak segíteni – vette át a szót F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő a helyszínen.

– Azt gondolom, hogy a vírus nagyon sok negatív dolgot hozott, de hozott pozitívat is, az emberek rájöttek, hogy mik az értékek, mi a fontos dolog, és arra is rájöttek, ha nem segítünk egymásnak, ha nem figyelünk egymásra, akkor sokkal rosszabbul járhatunk, sokkal rosszabb lesz az életünk. Nekem volt lehetőségem kicsit betekinteni az egészségügyi dolgozók munkájába. Egy oltóponton voltam önkéntes és láttam azt, hogy nap mint nap megfeszített munka a védőoltások beadása is, covid-osztályon nem voltam. Azt gondolom, hogy minden elismerést és hálát megérdemelnek az egészségügyi dolgozók, amivel a társadalom fordul feléjük – fogalmazott a képviselő.