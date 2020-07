Ismét tudnak majd helyben vásárolni a csataszögiek

Úgy tűnik, megoldódik a kis faluban a bevásárlás problémája. Mint korábban hírportálunkon is említettük, a településen működő egyetlen bolt május végén bezárt, mivel az árusítást végző vállalkozó felmondta a szerződést.

E fordulat sok helybélit kellemetlenül érintett, hiszen ez volt az egyetlen ABC a faluban, így a lakosok kénytelenek voltak ezt követően a környező településeken vagy Szolnokon beszerezni a szükséges élelmiszereket.

Oravecz Zsuzsanna Éva polgármester elmondta, akkor többen is sürgették az önkormányzatot, várva a probléma mielőbbi megoldását. De mivel az üzlet épülete magánkézben van, és a boltot sem az önkormányzat üzemeltette, csak annyit tudtak tenni, hogy próbáltak mielőbb új bérlőt találni. Felvetődött az is, hogy mozgóboltot keresnek, közösségi oldalon is felhívást tettek közzé, de ez sem hozott eredményt. Olyan elképzelésük is volt, hogy más megoldás híján konténert vásárolnak, és abból oldják meg az alapvető cikkek árusítását.

A polgármester asszony most arról számolt be, akadt végül jelentkező, aki vállalta a kis bolt üzemeltetését. A kőtelki vállalkozó a múlt héten meg is kezdte az üzlet teljes külső-belső tatarozását, az ABC pedig előreláthatóan a jövő héten ki is tud nyitni.

– Egyeztettünk a vállalkozóval – emelte ki Oravecz Zsuzsanna Éva. – A tervek szerint hat órától délig, majd 15 órától 17-ig fog nyitva tartani a bolt, így a reggel munkába indulók is tudnak vásárolni, és délután a munkából jövők, az iskolából érkező gyerekek is be tudnak térni, ha venni akarnak valamit.