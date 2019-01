Ítélet született a 32-esen száguldozó ámokfutó ügyében

Autósüldözés, felborult rendőrautó, útlezárás, pisztolylövések. A napokban született jogerős döntés a Szolnoki Törvényszéken, a 2017 őszén a jászságban történt, filmbe illő jeleneteket felvonultató ámokfutás miatt indult büntetőügyben.

Az ügy huszonéves vádlottja 2017. október 4-én reggel kilenc óra körül Tápiószelén meglátott egy utcán parkoló autót, beült, beindította és elhajtott vele. A tulajdonos nem sokkal a történtek után észlelte, hogy eltűnt a kocsija, és bejelentést tett. A rendőrök azonnal elkezdték keresni az autót.

Délután fél három körül a város egyik vasúti átjárójában látták meg, elindultak felé, hogy intézkedés alá vonják a benne ülő vádlottat, de a fiatal férfi látva a közeledő rendőröket tolatni kezdett, megfordult és Farmos irányába elhajtott.

A rendőrök megkülönböztető fény- és hangjelzést használva üldözni kezdték, és a rendőrautó hangos beszélőjén keresztül többször felszólították, hogy álljon meg. A vádlott azonban nem állt meg, hanem csaknem 110 km/órás sebességgel tovább száguldott.

Időközben egy másik rendőrautó is bekapcsolódott az üldözésbe. Mindketten megpróbálták megelőzni, de a vádlott mindkétszer „ráhúzta” az autót a mellé érő rendőrautóra, az útpadkára szorítva azt. Az egyik rendőrautó sofőrje az életveszélyes manőverben elvesztette az uralmat az autó felett, és a jármű felborult.

A vádlott tovább menekült Jászberény felé. Áthajtott Jászjákóhalmán és Jászteleken, majd felhajtott a 32. számú főútra, ahol a rendőrök egy kamiont állíttattak keresztbe az úttesten, hogy megállítsák. A vádlott azonban ahelyett, hogy megállt volna, látva a lezárást, lehajtott az útról és a bokrok között, az út mellett hajtott tovább.

Az elébe álló, és őt megállítani próbáló rendőrökkel mit sem törődve, lassítás nélkül továbbhajtott. A rendőröknek el kellett ugraniuk előle, hogy ne gázolja el őket. Az egyik rendőr végül elővette a szolgálati fegyverét és 6 db célzott lövést adott le az autó kerekére.

Sikerült kilőnie az egyik gumit, de a vádlott így is tovább menekült a 32. számú főúton Jászberény felé. Végül a 31. számú főút és 3117. számú út kereszteződésénél egy harmadik rendőrautónak sikerült megállítania. A vádlott erre az autóra is „ráhúzta” a kocsit, neki is ütközött a rendőrautónak, de ekkor ő vesztette el az uralmat a jármű felett, ami a szalagkorlátnak ütközött és megállt.

A fiatalember ekkor kiugrott az összetört autóból, és a szántóföldön keresztül futva próbált menekülni, de a rendőrök utolérték és elfogták. Az üldözésben szerencsére senki sem sérült meg, a két rendőrautóban azonban csaknem 4 millió Ft-os kár keletkezett.

Az ügyben 2018. január 31-én emelt vádat a Jászberényi Járási és Nyomozó Ügyészség, a Jászberényi Járásbíróság pedig néhány hónap múlva, 2018. június 13-án hozott ítéletet. A vádlottat hivatalos személy elleni erőszak és közúti veszélyeztetés bűntettében mondta ki bűnösnek, amiért 4 év börtönre, valamint 4-4 év közúti járművezetéstől és közügyektől eltiltásra ítélte.

Az ítélet ellen az ügyész a kiszabott büntetés súlyosításáért fellebbezett. Az ügyben másodfokon eljáró Szolnoki Törvényszék 2019. január 25-én meghozott ítéletével az elsőfokon kiszabott 4 év börtönt 5 év 6 hónapra, míg a közúti járművezetéstől és a közügyektől eltiltás tartamát 4-4 évről 6-6 évre felemelte. Az ítélet jogerős – tájékoztatta az ügy fejleményeiről hírportálunkat a Szolnoki Törvényszék Sajtóosztálya.

Az autólopás miatt külön eljárás indult a férfival szemben, melyben a Nagykátai Járásbíróság 2017. november 2-án jogerős ítéletével lopás bűntette miatt 2 év – végrehajtásában 4 évi próbaidőre – felfüggesztett börtönre ítélte.

