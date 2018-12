Tűzijáték: mutatjuk, mit kell tudni a pirotechnikai termékek használatáról

Az év vége közeledtének csalhatatlan jele, hogy megjelennek a tűzijátékárusok, az emberek pedig viszik a pirotechnikai termékeket. Minden évben válogathatunk újdonságokból is, de mindenkor szem előtt kell tartsuk a biztonságos működtetés szabályait.

– Az az információ, hogy kizárólag december 28-a és 31-e között lehet venni a et, nem valós – mutatott rá Ferenczi József pirotechnikus, a tűzijátékokat is forgalmazó szolnoki Ferenczy Borház Kft. ügyvezetője.

– A pirotechnikai I-es, II-es osztályba tartozó eszközöket egész évben lehet vásárolni engedély nélkül, és fel is lehet őket használni. Viszont az említett időszakban a törvény biztosít arra is lehetőséget, hogy a III-as kategóriás termékeket is meg lehessen venni, amit az év más részében nem.

A „tüzeskedni” vágyóknak bőséges választék áll rendelkezésére. Ferenczi József a már bevált, keresett termékekből összeállított kollekciót árulja, ezek működését videón meg is nézhetik a vevők. Esténként pedig balesetvédelmi oktatással egybekötött bemutatókat is tartanak.

Újdonságok minden évben vannak, a nagyobb termékek mellett minden évben sokan veszik a gyertyákat és az apró röppentyűket, recsegőket, pici sivalkodó és fény- és hanghatásokat produkáló termékeket is, melyeket gyerekek is használhatnak.

– A pirotechnikai termékeknél nagyon fontos a tárolási szabályok betartása – hívta fel rá a figyelmet a szakember. – E termékek száraz körülmények között tárolandók, ahogy egy gyufa vagy csillagszóró, úgy ezek is csak akkor fognak jól működni, ha nincsenek lepárásodva, átnedvesedve. Ezt nedves, jéghideg konténerben nem lehet biztosítani. Tehát vásárlásnál figyeljünk a tárolás körülményeire is!

– A vásárlóktól mindig hallunk panaszokat, hogy konténerből vásárolt termék emiatt besült. A használatuknál ügyeljünk a biztonságra! Minden terméket megfelelően kell rögzíteni, így nem fog eldőlni, sérülést okozni. Vízszintes talajra helyezve, jobbról, balról kitámasztva téglával rögzítsük, és vihargyújtóval indítsuk el.

– Fontos szabály, hogy a pirotechnikai terméket minél messzebbről nézzük, ne nyolc–tíz méterről élvezzük a bombettatelepeket, hanem húsz–harminc méterről. Így nem hullik vissza ránk semmiféle égéstermék. A lakótelepeken az előírt biztonsági távolságoknak szerintem a kétszeresét be kell tartani, nem szabad két–három méterre, a nagyobbakat hét–nyolc méterre letenni az épületek falától.

Rögzítés nélkül ne helyezzék le sehová, játszótéren ne használják, közintézmény területén és vasútállomáson se. Jókora tereken, nagy parkolókban viszont biztonságosan lehet ezeket működtetni – foglalta össze a szakértő.

A megyei katasztrófavédelem honlapján is figyelmeztet a biztonságos használatra. A szilveszteri tűzijátékot mindig legális árusítóhelyen vegyük meg. A piacon, aluljáróban, vagy csomagtartóból vásárolt termékek nem biztos, hogy megfelelnek a hazai előírásoknak. Működtetés előtt pedig mindig olvassuk el a használati útmutatót!

