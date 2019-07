Izlandi gyerekek is részt vettek a településkutató táborban

– Tizenötödik alkalommal rendeztük meg általános iskolásoknak a településkutató tábort, melyben hetven tanuló vett részt. A nemzetközi kapcsolatokat erősítve, idén voltak közöttük izlandi gyerekek is – mondta Molnár Melinda, a Vehiculum-Ház vezetője.

A csapatokat kor és nem szerint alakították ki a pedagógusok, hogy a nagyobbak segítsenek és példát mutassanak a kisebbeknek, akik a hét során bicikli- és gyalogtúrákon keresztül ismerték meg a település városrészeit.

A korábbi években részt vevők, mára középiskolások közül többen szervezőként és csoportvezetőként csatlakoztak a csapathoz, de idén a szülők is bekapcsolódtak az éjszakai bátorságpróbába, amely során nemcsak a sötétben való tájékozódás, hanem különböző feladatok is nehezítették a teljesítendő pályát.

Gelencsér Mária kézműves­oktató az ország számos pontján vesz részt táborokban, de ilyen gazdag programmal még sehol sem találkozott.

– A gyerekek kapcsolatba kerültek a valósággal, például a tyúkkeltetés minden részletét megismerhették – emelte ki a népi kismester.

A kézműveskedés során figyeltek arra, hogy természetes alapanyagokat használjanak fel. Új programként idén huszonegy feladatból álló „tájba illő próbatételen” vettek részt a gyerekek, melyben egyebek között ostorpattintásban, íjászatban, kovakővel való tűzgyújtásban is összemérhették tudásukat. De búzát kaszáltak, kévét kötöttek és aratódíszt is alkottak.

– Az idősek otthona lakóival interjút készítettünk a májusfaállításról, a farsangkor szokás cibereszűrésről és az 1949-ben még működő fonóházakról, melyben a fiatalok a régi párkapcsolat-alakítási szokásokat is megismerhették – hangsúlyozta a szervező.

De a tejfeldolgozás – a sajt- és túrókészítés – rejtelmeibe is bepillanthattak a táborozók, akik megsütötték saját túrós kalácsukat, illetve a Besenyszögön nagy hagyománynak örvendő égetett, azaz grillázstorta-készítésben is részt vettek, melyet aztán meg is kóstoltak. A nagyobbak által tavaly a németországi testvérvárosban raklapból és kannákból zsinegekkel készített tutaj mását is megépítették, melyet a legbátrabbak ki is próbálhattak a Milléren.