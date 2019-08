Izsáki lány lett a 2019-es Kunország Szépe

Szombaton este arra voltak kíváncsiak, ki lesz idén Kunország Szépe. A Kumánia Gyógy- és Strandfürdőben rendezett szépségversenyen tíz karcagi, dévaványai, topolyai, kiskőrösi, szabadkai, tiszaroffi, izsáki, nyárádi, budapesti hölgy vállalta a megmérettetést, a legfiatalabb 18, a legidősebb 28 éves volt. A zsűri elnöke Kecze István polgármester volt.

A versenyzőket ő, és Zámbori Péter, a Kumánia Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója köszöntötte, majd a hölgyek utcai öltözetben léptek a zsűri elé. A lányokat Majláth Emese kérdezte a szépségről, terveikről. A lányok még fürdőruhában és koktélruhában is megjelentek a színpadon, ahol közben a kisújszállási Gönczi Borbála énekelt és felléptek a Korda Vince Alapfokú Művészeti Iskola társastáncosai és a Megasztár győztes Tolvai Reni is.

Az eredményhirdetésen több különdíjat adták át. Az Új Néplap különdíját Daróczi Erzsébet újságíró a karcagi 28 éves Poharánszki Editnek, saját különdíját pedig a húgának, a 18 éves Poharánszki Petra Annának adta át.

Azt internetes szavazások alapján a Kunország Közönség Szépe a 18 éves dévaványai Szántó Elizabet lett, aki most fejezte be középiskolai tanulmányait a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban. Korábban Abádszalókon, a Tisza-tó Szépe választáson is indult már. Most nagyon boldog, hogy ilyen sok szavazatot kapott rajongóitól és így ő lett Kisújszálláson a közönségdíjas.

A zsűri döntése értelmében Kunország Szépe 2019 győztese a 18 éves izsáki Daróczi Tamara lett, aki jelenleg a kecskeméti Bolyai János Gimnázium tanulója. Hetente röplabdázik, illetve heti háromszor pilátesz edzésekre jár. Szabadidejében szívesen olvas, zongorázik. Néhány fotózáson modellkedett már. A 2018-as Tőserdő Szépe szépségversenyen I. udvarhölgy volt.

– Nem számítottam az első helyre, nagyon szép lányok voltak itt velem, nagyon erős volt a mezőny, így végtelenül boldog vagyok a győzelemért. A szépség számomra adottság a szüleim által, a külsőmön semmit nem változtatnék, de az igazi szépség belülről fakad és kisugárzik a külsőre is – mondta a királynő.

Első udvarhölgye, azaz a második helyezett a 22 éves budapesti Styaszni Dorina lett, aki modell lévén számtalan fotózáson és divatbemutatón vett már részt. Kiskora óta sportol, jelenleg a testépítéssel és fitnesszel foglalkozik. Sportedzői és rendezvényszervezői végzettsége van, de most eladó-hostess-modellként dolgozik. Több szépségversenyen is indult már, számos esetben kiemelkedő helyezést ért el.

– Boldog vagyok, hogy itt lehettem, máskor is szívesen jövök ide versenyezni. Szerintem a szépség szubjektív dolog, mindenkinek mást-mást jelent, de a szépséget tudni kell viselni – állította a második helyezett.

A második udvarhölgy, azaz harmadik helyezett a 18 éves topolyai Bukvic Dragana lett, aki egészségügyi középiskolába jár, gyógyszerész-technikus szakra. Hobbija a görkorcsolyázás és a motorozás. Eddig otthon egy szépségversenyen vett részt, a 2019-es Strand Szépe versenyen, ahol a zsűri választása alapján a II. udvarhölgy lett, s most is ezt az eredményt érte el.

– Nagyon boldog vagyok, hihetetlen számomra, hogy harmadik lettem, nem gondoltam volna. Az egyes sorszám nekem szerencsét hozott, és mostantól szívembe zárom Kisújszállást és a fürdőt is, hiszen a különdíjamnak köszönhetően még visszajövök – mondta a díjátadó után a harmadik helyezett.