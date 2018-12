Januártól kétszeresére emelik a közösségi színtér bérleti díját

Felemelték a tiszavárkonyi közösségi színtér bérleti díját, erről a múlt heti ülésen döntött a képviselő-testület.

Hegedűs István polgármestertől megtudtuk, 3 éve nem történt emelés, de szükség volt rá, hogy az épület használatának legalább a rezsiköltségét fedezzék. Így januártól a korábbi 1270 forint helyett óránként 2500 forint bérleti díjat kell fizetni.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A színteret sokan igénybe veszik családi programok, születésnap, baráti összejövetel, s lakodalom céljára is. A színtér ad otthont különféle közösségi programoknak is, a nyugdíjasklub vagy a babaklub is itt tartja foglalkozásait. A polgármester elmondta, a közösségi programokat a díj emelése nem érinti, ilyen célra továbbra is ingyen biztosítanak helyszínt.

A megnövekedett kérelmek miatt a települési támogatások összegét viszont csökkenteni kellett jövő év januártól. Azért, hogy változatlan jogosultsági feltételek mellett az e célra kapott központi támogatásból fedezni tudják a tiszavárkonyiaknak nyújtandó fűtési-, gyógyszer-, gyermekgondozáshoz nyújtott, illetve az első lakáshoz jutást segítő támogatásokat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS