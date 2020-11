Januártól már adómentes lehet a pálinkafőzés

Az Európai Unió egységesítette és rábólintott, a magyar kormány már 2021. január elsejétől bevezetné, már csak az Országgyűlésnek kell elfogadnia azt a törvénytervezetet, amely szerint jövőre adómentes lehet hazánkban a pálinkafőzés.

– Nagyon örülök a hírnek – hangoztatta a szolnoki M. Sándor, aki évek óta az általa vásárolt gyümölcsökből főz ki párlatokat. Jelzi, a saját pálinkáját nem eladásra készíti, hanem csak a maga és családtagjai számára.

– Ebben az információban a legfelszabadítóbb számomra az, hogy reményeim szerint nem kell majd annyit bajlódni a papírokkal, mint tettük azt az elmúlt években – magyarázta az ügyben a bürokrácia okozta terheket is. Sándor a pálinkafőző kis üstjét is bejelentette, párlatadójegyet is igényelt, de nem kereskedelmi forgalomban hasznosítja a gyümölcspárlatait, hanem csak kis mennyiségben főz, a maga kedvére…

A magyar kormány 2010 óta küzd a szabad pálinkafőzésért, és ez év nyarán sikerült elérni azt, hogy ez a lehetőség minden uniós polgárt megillet. Az Európai Unió döntéshozó szervezete néhány hónapja módosította az alkoholok ügyével foglalkozó irányelvet, mely szerint a tagállamok adómentessé tehetik a párlatfőzést. Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára elmondta, hogy a kormány úgy döntött, a kedvező szabályokat már 2021. január 1-jétől alkalmazza, vagyis jövőre már nem lesz szükség párlatadójegyre, illetve az ehhez kapcsolódó közteher megfizetésére se.

Az államtitkár elmondta, a jövő évtől minden nagykorú, gyümölcstermesztő magyar állampolgár háztartásonként évi nyolcvanhat liter gyümölcspárlatot főzhet le magánfőzésben, adómentesen. A pálinkafőző magánszemély nem értékesítheti a párlatát, de azt családtagjai és vendégei elfogyaszthatják.

A jelenleg vonatkozó jogszabályok még tartalmaznak korlátozó intézkedéseket. Tállai András emlékeztetett, a pálinkakészítés szabadsága régi múltra tekint vissza. A kormány emiatt küzdött az adómentességért, annak ellenére, hogy 2016-ban, a párlatadójegy bevezetésével, az akkor a lehető legenyhébb szabályokat harcolta ki – fogalmazott. Jelenleg a magánfőzőnek a párlat előállítása előtt párlatadójegyet kell igényelnie az adóhivataltól. Egy párlatadójeggyel egy liter pálinkát lehet otthon főzni. Minden évben, az első igényléskor, legalább háromezer ötszáz forintot kell befizetni, azaz legalább öt adójegyet kell venni. A bérfőzés is jelenleg adóköteles.

Literenként nagyjából nyolcszáz forint bérfőzési szeszadót kell lerónia annak, aki lehullott gyümölcsét pálinkaként kívánja hasznosítani. A nyolcvanhat literes kvótát betartva az adómentesség a bérfőzésre is érvényes lesz januártól a tervek szerint.

Bulyáki József nagykörűi pálinkafőző mester, a helyi Bulyáki Pálinkaházban bérfőzést is vállal. Nála egy liter bérfőzött, ötven százalékos pálinka bruttó ezerhétszázharmincöt forint, melynek szeszadó-tartalma nyolcszázharmincöt forint.

– A kereskedelmi főzdéknek mindig is a lakosság volt és lesz a legnagyobb konkurenciája. Csak a hírről hallottam, tudtommal még nem fogadta el az Országgyűlés, de tulajdonképpen mindenkinek örülnie kell a pálinkafőzésre vonatkozó várható új, kedvezményeket nyújtó jogszabályoknak. Noha a bérfőzdék jövő évtől sem számíthatnak ugrásszerű érdeklődésre, ám növelheti az irántunk való kedvet az, hogy bizonyos mennyiségig mi is adómentesen főzünk pálinkát. Talán valamivel többen hozzák hozzánk a cefréjüket, főleg azok, akik nem akarnak otthon bíbelődni a lepárlással – tette hozzá Bulyáki József.