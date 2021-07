Jászapátiról szállítják majd a melegételt Tiszasülyre

Hamarosan népkonyhai szolgáltatást is igénybe vehetnek Tiszasüly azon lakosai, akik úgy érzik, segítségre szorulnak napi étkezésük megoldásában. Várhatóan július végétől, augusztus elejétől gondoskodnak ingyenes étkezési lehetőségről a faluban.

Napi rendszerességgel egy tál melegételt biztosítanak térítésmentesen azoknak a 18. évüket betöltött sülyi igénylőknek, akik más támogatott étkezési formát – például szociális étkeztetést – nem vesznek igénybe. Az ingyenebédet munkanapokon biztosítják a kérelmezőknek.

– A választókerületünkön belül Pócs János országgyűlési képviselő indította el azt a kezdeményezést, hogy a települések igényelhetik ezt a szolgáltatást. Tiszasüly négyszázötven adagra kérte és meg is kapta. Jelenleg várjuk az igénylők jelentkezését, múlt héten már közel négyszázan jelezték is, hogy szeretnének élni e lehetőséggel – számolt be róla Nagy Richárd polgármester. Elmondta azt is, náluk később indul be az ellátás, mivel nem mindenki értett egyet azzal, hogy szükség van erre a támogatásra.

Mai napig vannak, akik ellenérzésüknek adnak hangot, melynek legfőképp az az alapja, hogy a népkonyha elnevezés a szegénység, nincstelenség asszociációját vonja maga után, és úgy vélik, annyira azért nem lehet rossz a helyzet Tiszasülyön, hogy ne tudjanak az emberek ennivalóhoz jutni.

– Nem feltétlenül csak azok veszik igénybe az ilyen szolgáltatást, akiknek nagyon kevés a pénze – fejtette ki Nagy Richárd.

– Nálunk is sok az idős ember, és van, akinek már megterhelő elmenni bevásárolni, zöldséget pucolni, főzni, utána elmosogatni. Nekik is nagy segítség a népkonyha. Van ugyan lehetőség a kistérségi szolgáltatásban igénybe venni az ebéd-házhozszállítást, de nem mindenki él vele.

Az étel a Jászapátin működő konyhán készül, innen szállítják át majd nap mint nap Tiszasülyre is. Az érintettek pedig a polgármesteri hivatal földszintjén működő nyugdíjasklub helyiségében vehetik át.

– Kiadagolva, hét és fél deciliteres dobozokban érkezik az étel. Azért jobb, hogy nem helyben főzik, mert így elkerülhető az olyan vita, hogy esetleg a másiknak többet mertek a kiosztásnál az ételhordójába. Az emberek pedig a járvány kapcsán jobban odafigyelnek a higiéniai szabályok betartására is, így emiatt sem kell aggódniuk – hangsúlyozta a polgármester.