Javában tart már az őszi gombaszezon

Kedvez az idei ősz a gombászat szerelmeseinek, bőven találni kalapos finomságokat erdőn-mezőn.

A választékot a szolnoki vásárcsarnok árusainak kínálata is tükrözi: akad most itt az őzlábgombától kezdve a pereszkén át a rizikéig. Legtöbben persze saját fogyasztásra gyűjtögetnek, és úgy tűnik, a gombászok egyre gyakorlottabbak az ehető fajták felismerésében.

Boros Zsuzsa Szolnok környékén szokott gombászni nagy gyakorlattal bíró édesapja társaságában.

– Mondhatjuk, hogy ez a legfőbb hobbink – hangsúlyozta Zsuzsa. – Ülőmunkát végzek, így örömmel bóklászok kint a természetben. Persze a gombát enni is nagyon szeretjük! Édesapám még a szüleitől tanulta meg gyerekkorában, hogy melyik fajta ehető, és miről ismerhető fel a fogyasztható fajtákhoz hasonló, ám mérgező gomba. Szolnok határában többfelé is ismerünk jó helyeket, réten is, fás területen is érdemes keresgélni. A legjobb lelőhelyeket viszont nem áruljuk el másnak, pedig faggatnak minket más gombászok is, mikor nagy kosarakkal térünk haza! – tette hozzá nevetve. Azt is elmondta, bár édesapja tudásában teljesen megbízik, azért mindig megmutatják egy szakellenőr-vizsgával rendelkező ismerősnek a „zsákmányt”.

A szolnoki piacra is sokan visznek gombát vizsgálatra.

– Nagy őzlábgombát, laskagombát, lilatönkű pereszkét, fenyőtinórut, ízletes rizikét hoznak be nagy számban mostanában, valamint a kevesek által ismert nyálkásgombát – számolt be róla Berta Mónika gombaszakellenőr. – Legnagyobb mennyiségben lilatönkű pereszkével találkozom, rengeteget találni most a Szandai réten. De vannak, akik mezei szegfűgombából szednek nagy mennyiséget, sárguló csiperkét is hoznak, de azt el kell dobni.

– Közel egy hónapja tapasztalható, hogy megugrott a gombamennyiség, ha van egy kis eső és jó napsütéses idő van, gyorsan nőnek. Egyre gyakorlottabbak a gombászok is, tudják, hogy az Alföldön termők közül melyek a fogyasztható fajták. A kétkedőknek pedig azt tanácsolom, hogy szedjék mindig külön az egyes fajokat, mert ha mérgező van a többi között, mindet ki kell dobniuk. Ne nejlonba, hanem papírzacskóba gyűjtsék, mert nejlonban a nedvesség miatt hamar löttyedté válik, megromlik. A friss gomba egy hétig is tárolható.

A tiszajenői Gulyás Zoltán Cegléd környéki erdős lelőhelyekről gyűjtött gombát árul a piacon. Akad nála őzlábgomba, fenyőtinóru, vöröses nyálkásgomba és rizike is. Ez utóbbi, hívta fel rá a figyelmünket, barackos illatot áraszt.

– Tavaly nem volt gomba, most viszont nagyon sok van, és igen szépek – mutatott rá. – Mindig két héttel eső után indulnak be. Legtöbbet rizikéből és tinóduból találunk. A rizikét leves mellett meg lehet sütni is, hús mellé vagy tojással, gyorsan el is szokott mind fogyni. Úgy vélem, van még 2–3 hét, míg tart ez a jó szezon – vélekedett Zoltán.

Ottjártunkkor volt, aki a lilatönkű pereszkét hiányolta a kínálatából, de abból nála sajnos épp nem akadt.