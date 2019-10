Jelekkel kommunikálhatnak a kisgyermekek és az anyukák

A pletykafalui baba-mama klub vendége volt a közelmúltban Szickné Diós Nikoletta, aki a babajelbeszédről tájékoztatta az érdeklődő szülőket.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

A szakember Budapesten kezdett tanfolyamokra járni kisfiával. Az első jelek visszamutatásakor látta a szemében a csillogást, hogy ők, a szüleik, végre értik, mire gondol. A kezdetekről és az azóta felmutatott eredményekről is beszélgetünk Nikolettával.

– Hogyan került kapcsolatba a babajelbeszéddel?

– A Beszélő Babakezek programmal először első várandósságom alatt találkoztam, miközben babás-mamás programokat kerestem magunknak. Emlékszem, az egyik jelelős videó annyira megérintett, hogy elhatároztam, ezt mi is ki fogjuk próbálni. Kisfiammal részt vettünk két Babakezek-tanfolyamon, amikor elkezdett visszajelelni, olyan jó volt látni a csillogó tekintetét, a boldogságot az arcán: „Anya, Apa érti, hogy mit szeretnék”. Mára már célommá vált a babajelbeszéd népszerűsítése Szolnokon és környékén.

– Mi is a babajelbeszéd, mire lehet és érdemes használni?

– Kezdő édesanyaként, mikor sírt vagy nyűgös volt a kisfiam, sokszor előfordult, hogy azt kívántam: de jó volna, ha el tudná mondani, hogy mi bántja, mit tehetek érte, hogy mielőbb megnyugodjon. A babajelbeszéd során a kézjeleket használjuk arra, hogy hatékonyan tudjunk kommunikálni a gyermekünkkel – még azelőtt, hogy beszélni tudna.

– Miket tudnak a babajelbeszéddel kifejezni?

–A gyermek a jelek segítségével képes kifejezni a gondolatait, azt hogy mivel szeretne játszani, például labda, könyv vagy autó. Esetleg a szükségleteit: éhségét, az érzelmeit és érzéseit, félelmeit, valamint azt is, hogy mit látott séta közben (virág, kutya, madár).

– Hogyan taníthatóak a kicsik?

– Valójában nem tanítjuk őket, hanem elsajátítják a jeleket. A legtöbb baba magától is kitalál jeleket, ilyen például az, amikor felemelt kézzel elénk állnak, ezzel azt kérik, hogy „vegyél fel”. Szeretnek utánozni minket, felnőtteket, és átvesznek tőlünk mozdulatokat, például a fejrázást, bólintást. Ha a beszédünket jelekkel kísérjük, amikor ezt az utánzós korszakukat élik, akkor nagyon könnyen elsajátítanak húsz, harminc vagy akár száz jelet is.

– Mennyi idős korban lehet elkezdeni?

A baba hat-kilenc hónapos korában célszerű elkezdeni, mert ilyenkor már képesek irányítani a kis kezeiket. Lehet korábban is, de akkor számítani kell arra, hogy hónapok telhetnek el, mire visszajelelnek. Később is el lehet kezdeni, akkor is, ha a gyermek már beszél. Például a hasonló kiejtésű szavaknál pontosítani tudja, hogy az autóra vagy az ajtóra gondolt-e.