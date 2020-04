Jelen helyzetben is keresik a megyei munkavállalókat

Bár a vírusveszély kapcsán hozott intézkedések nyomán nem egy ágazatban passzivitásra kényszerültek a dolgozók, azért vannak olyan vállalkozások, ahol változatlanul keresik az új munkaerőt.

Ha csak a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Virtuális Munkaerőpiac Portálját nézzük, szerdán nyolcvanhét meghirdetett megyei álláslehetőség közül válogathattak a munkát keresők.

Szolnokon harminc, Jászberényben tizenhat, Mezőtúron tizenkét, Jászfényszarun tizenegy munkahelyre várnak jelentkezőket, de Jászárokszálláson és Karcagon három-három, Tiszafüreden, Jászapátin és Törökszentmiklóson pedig két-két pozícióban kínálnak munkalehetőséget, továbbá például Kunmadarason és Zagyvarékason is akadnak betöltendő álláshely. És akkor még nem szóltunk az internetes állásportálokról…

A munkakörök változatosak, a megyeszékhelyen például az építőipari szakmunkáktól és segédmunkáktól kezdve a feldolgozóipari szakembereken, hegesztőkön, lakatosokon át az irodistáig, ápolóig keresnek dolgozókat, hiszen sokfelé jelen helyzetben sem állt meg az élet.

– Azt tudni kell, hogy a hazai munkaerőforrás gyakorlatilag kiapadt, már a tavalyi évben is háromezer olyan munkavállaló dolgozott megyénkben a nagyobb vállalkozásoknál, akit Ukrajnából, Romániából hoztak – mutatott rá dr. Sziráki András, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

– Úgy vélem, ezeken a helyeken – elsősorban a feldolgozóiparban, azon belül is a gépiparban –, jelentősebb létszámcsökkenéssel egyelőre nem kell számolnunk. Ahol jelen helyzetben is változatlanul megvan a termékek piaca, ott mindenképpen a dolgozók megtartására törekednek.

– Ahol a piac úgy kívánta, ott már korábban megtörtént a leépítés, például az Electroluxnál. A mélypont után ismét élénkülni fog a piac, ha nem is éri el azt a szintet, mint a mostani válság előtt volt jellemző, de várhatóan ezeknél a cégeknél nem lesz komoly kiesés. Persze sok múlik azon is, meddig tart a vírushelyzet, és nyilván vannak ágazatok, melyeket ez súlyosan érint – mutatott rá.

Azt is kiemelte, jelen helyzetben is feltétlenül érdemes az üres álláshelyeket meghirdetni, és a meglévő munkatársak képzésére is hangsúlyt helyezni, hiszen változatlanul az a cégek gondja, hogy nem áll rendelkezésre szakképzett munkaerő.

A jelenlegi korlátozásokkal érintett területeken is érdemes előre tervezni, hosszabb távban gondolkodni, mivel sok helyen nem lehet csak úgy az utcáról munkavállalót bevonzani, a szakember megtalálása hosszabb keresést igényel.