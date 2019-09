Jelenésekről írt a Cibakon alkotó írónő

A kalocsai születésű tatai írónő huszonöt éve jár cibakházi nyaralójába alkotni. Molnárné Fekete Irén, a helyi művelődési ház vezetője elmondta, fontosnak tartják, hogy a környezetükben élők és alkotók megismerkedhessenek egymással. A író-olvasó találkozók remek alkalmat adnak erre. A közelmúltban tartott rendezvényen Balogh Anna műveihez kerülhettek közelebb az érdeklődők.

– Azért járok ide, hogy elvonuljak a világtól, ezért a helyiek sem igazán ismernek. A folyón lévő stégemre szoktam letelepedni megszerkeszteni a könyveimet és lejegyezni a verseimet. Az inspiráló környezet, a madarak, a nád, a vízen megcsillanó fények mind-mind jó hatással vannak rám – mondta Balogh Anna, aki Ann Blue álnéven alkot.

A bemutatóra készített műsorában alkotásait is előadta, megelevenítve: a Tiszát, a szerelmet, az istenes verseit is.

– A könyveimből a helyi könyvtárnak is hagytam néhány példányt. A találkozón az egyik cibaki magyartanárnő is jelezte, hogy szeretné, ha az iskolában a diákok is olvashatnák, így a verseskötetekből oda is került – emelte ki az írónő.

A világjáró alkotó az Amerikai Egyesült Államokban is élt, felkérésre jelenleg is nemzetközi antológiákban jelennek meg a művei. A Tatai Versbarátok körének tagjaként különböző kulturális rendezvényeken lépnek fel a határon innen és túl. Az ország számos pontjára elutazott már, hogy irományait minél többen megismerjék, előadói tehetségével színesítve a műsorokat.

– Igyekszem minden alkalommal a közönség igényeit felmérni, szeretek találkozni velük, és szívesen figyelem a visszajelzéseiket. Sokszor már a tekintetekből látom, mely verseket hallgatnák szívesen az érdeklődők, így minden alkalommal alakítok a műsoron.

A gyerekkora óta irodalomkedvelő Anna két verseskötete mellett, megtörtént eseteket feldolgozva, két könyvet is szerkesztett már.

– Nem pusztán írói fantáziák a műveim, de a magyar nyelv szépségével színezem és dolgozom fel az alkalmanként ijesztő eseményeket – hangsúlyozta, majd részletezte, hogy a boszniai zarándokhely – Medjugorje – területén történt jelenésekről írt, ahol látogatásakor is érezhető fantasztikus energiák töltötték meg a teret.

Második könyvében a lelkekkel megszállott emberekkel kapcsolatos történetet dolgozott fel. A közeljövőben könnyedebb témák felé evez, ugyanis jelenleg romantikus regényen dolgozik.