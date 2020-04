Jelenleg is örökbe fogadhatók a szolnoki menhely lakói

Sajnos továbbra sem ritka jelenség, hogy a kutyatulajdonosok megválnak kedvenceiktől. Az okok változatosak, előfordul, hogy a koronavírus-fertőzéstől való félelem is közrejátszik a döntésben. Noha a Magyar Állatorvosi Kamara hivatalos közleménye szerint sem az ebek, sem a macskák nem aktív terjesztői a kórokozónak.

– Továbbra is érkeznek hozzánk kutyák. Mindig más indokkal hagyják itt az ebeket. Legtöbbször allergia vagy költözés miatt „kényszerülnek” megválni tőlük. Még nem szembesültünk olyan magyarázattal, amely összeköthető a koronavírussal. Természetesen nem tudhatjuk, mi a valódi igazság egy-egy történet mögött, és az állatok helyzetén nem változtat semmit, ha már eldőlt, hogy ide hozzák őket – mondta Keskenyné Dobos Krisztina. A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány vezetője elmondta, a közelmúltban több nagyobb testű, öt-hat év körüli csahost is náluk hagytak a gazdáik.

– Nekik persze jóval nehezebb új gazdát találni. De azért nem lehetetlen. A kialakult helyzet előtt sok eb lelt új otthonra. Azóta persze új lakók is érkeztek szép számmal. Azt nem állítom, hogy ugyanannyi négylábút fogadnak örökbe, mint ahányan bekerülnek, de jó néhány házőrző került már gazdihoz a kö­zelmúltban is – részletezte. Arról szintén beszélt, hogy egy kutya örökbefogadása továbbra is felelős döntés kell legyen.

– Ne csak a felszabadult idő miatt válasszon valaki négylábú társat. A későbbiekben is megfelelően szükséges gondoskodni róluk. A koronavírus kapcsán pedig mindenképpen hivatalos forrásokból tájékozódjunk – fejtette ki az állatotthon vezetője. Hozzátette, a szabályok és előírások betartásával jelenleg is örökbe fogadhatók a menhely lakói.