Jelentősen átírta a koronavírus a települések költségvetését

Térségünkben komoly gondokat okozott a koronavírus-járvány elleni küzdelem. A védekezés az egyes falvak és városok költségvetésén is éreztette hatását. Akadnak olyan települések, ahol a működőképesség fenntartása is problémát jelent.

– Jelentős bevételkieséssel számolunk a helyi adók, bérleti díjak, rendezvények bevételei területén, ami az előzetes kalkulációk alapján 106 millió forint körüli összeg lesz – kezdte Kecze István, Kisújszállás polgármestere. – A Járvány Elleni Védekezési Alap létrehozása miatt elvonták az önkormányzatunktól a gépjárműadó negyven százalékát, ami 25 millió forintot jelent. A két önkormányzati tulajdonú társaság működését is jelentősen befolyásolta a veszélyhelyzet.

– A Kumánia Gyógyfürdő Kft. működése leállt, bevételei megszűntek, ezért a tulajdonos önkormányzat részéről szükségessé vált a pénzügyi segítségnyújtás. A várható bevételcsökkenés és a felmerülő többletkiadások miatt az önkormányzat és intézményei gazdálkodását át kellett tekintenünk, hogy a város működőképessége megmaradjon. Ennek érdekében átruházott hatáskörben, az elfogadott költségvetésben 173 millió forint előirányzat zárolásáról döntöttem, ami minden intézményt érint, így több tervezett feladat megvalósítása elmaradt, átütemeződött, vagy csökkentett tartalommal hajtható végre idén. Folyószámla-hitelkeret biztosításáról is született döntés, de bízunk abban, hogy nem kell felvenni a kötelező feladatok ellátásához – tudtuk meg.

Külső segítség híján, nagy bajba kerülhet Tiszapüspöki

Tiszapüspöki költségvetését olyannyira átírta a koronavírus-járvány, hogy a polgármester attól tart, ha nem kapnak valamilyen központi segítséget, a település a következő hónapra működésképtelenné válhat. Ennek oka pedig az, hogy kiestek az ilyenkor a település működését biztosító adóbevételek.

– A költségvetésünk elsősorban a beérkező adókra támaszkodik, hiszen a központi költségvetés negyvenhárom százalékban támogatja a működésünket, a maradék részt a beszedett adókból kell pótolnunk. Vagyis, havonta 5–6 millió forintot kapunk, melyet nekünk 4–5 millióval kell kiegészítenünk, így tudjuk rendezni a béreket és a működéshez szükséges kötelező vagy vállalt feladatokat – válaszolta kérdésünkre Bander József polgármester. – Márciusban, májusban, szeptemberben és decemberben mindig érkezik be adóbevétel, de mivel felfüggesztették a vállalkozások adófizetési kötelezettségét – és ezzel Tiszapüspökiben éltek is a cégek –, nem folyt be adó a költségvetésbe, ami tavaly például 36 millió forint volt.

– Amikor idén terveztük a költségvetésünket, még azzal számoltunk, hogy az itt működő nagy gyár és az M4-es építése miatt az iparűzésiadó-bevételünk mintegy 100 millió forintra nő, de eddig néhány millió forint csordogált be a kisvállalkozóktól. Azt pedig nem tudjuk, meddig tart a moratórium, lehet, hogy december végéig. Ha nem jutunk valamilyen segítséghez, júliusra elfogy a pénz, és az alapműködésünket sem tudjuk finanszírozni – mondta aggódva a településvezető. A problémát súlyosbíthatja, hogy a korábban megnyert beruházások önrészét ebben a helyzetben nem tudja biztosítani az önkormányzat, így pedig nem kapja meg a fejlesztéshez szükséges állami finanszírozást sem. A meg nem valósuló beruházás pedig akár további pénzügyi szankciókkal járhat.

Összehúzták a nadrágszíjat a tiszazugi falvakban

A tiszazugi kistelepüléseken, így Tiszainokán is szoros költségvetéssel dolgoznak.

– Megérintenek minket az elvonások, de tudjuk tartani magunkat. Csökkentjük a kiadásokat, és csak a legszükségesebbeket vásároljuk meg – erről már Kiss Erzsébet Eliza, a település vezetője számolt be. Közölte, idén a falunapot sem tartják meg, melynek oka egyrészt a költségvetés, de inkább, hogy az emberek még mindig tartanak a járványtól.

– Az elszármazottak találkozójára az ország minden pontjáról érkeznek, olyankor összegyűlik a falu apraja-nagyja. Sokan viszont még mindig félnek, és nem jönnének el, pedig pont az a lényeg, hogy megteljen a rendezvény tere – emelte ki.

Újratervezést igényelt a költségvetés Tiszakürtön is. Elsősorban nem a védekezésre fordított összeg, hanem a gépjárműadó hiányzik a tervezetből.

– Rettenetesen spórolunk. A költségvetés is nagyon rosszul indult. Még a gépjárműadót is teljes egészében be kellett fizetnünk, ami ugyancsak hiányozni fog. Az M44-es építése miatt viszont az iparűzési adónk egy kevéssel több, mint amire számítottunk – tájékoztatott dr. Kiss Györgyné polgármester. Miután úgy fogalmazott, 20 millió forintnyi rendkívüli önkormányzati támogatásra pályáztak a napokban, ami a működésüket segítené. Folyamatos az elbírálás, és remélik, minél hamarabb értesítik őket.

Jászkiséren az önkormányzatnak a gépjárműadóból származó 11 millió forintot kell a központi védekezési alapba befizetni.

– Ezt a hiányt két költségvetési tételből tudjuk pótolni. Az egyik, az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának a megvonása. Ez fedezi a 11 milliónak mintegy harminc százalékát. Nagyobb részét, hetven százalékát pedig az általános tartalékból csoportosítottuk át. Ez azt jelenti, hogy idén útfelújításra nem jut annyi forrás, mint amennyit terveztünk – tájékoztatott Lukácsi György, Jászkisér polgármestere. Hozzátette, hogy utak rekonstrukciójára pályázatot készítenek.

A településen a koronavírus elleni védekezésre 5 millió forint keretösszeget különítettek el, melynek jelentős része megmaradt. A rendkívüli helyzetben vásárlási utalványt készítettek, hogy azzal segítsenek a rászorulóknak. Megtudtuk, hogy a koronavírus-járvány időszakában szerencsére nem sokan veszítették el munkahelyüket a városban. Az elkészített utalványok megvannak, melyekkel egy esetlegesen bekövetkező újabb nehéz időszakban segítenek. Ha nem lesz ilyen, akkor pedig év végéhez közeledve az időseknek adják oda.

A túlélésre rendezkedtek be a Jászság fővárosában

Mint azt korábban megírtuk, Jászberény polgármestere október 15-ig elrendelte a nem kötelező feladatokra szánt támogatások zárolását a költségvetésben. Ennek okairól Budai Lóránt elmondta, hogy több mint egymilliárdos forráshiánnyal vették át a várost, az Electrolux kivonulása szintén több száz milliós bevételkiesést jelent a büdzséből. Majd a gépjárműadó elvonása miatt további, mintegy 150 millió forintos kieséssel kell számolni. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a vállalkozásoknak lehetőségük van arra, hogy a veszélyhelyzetben később, december végéig töltsék fel az iparűzési adót.

– Előzetes információink szerint ez utóbbi újabb 150–200 millió forint kiesést jelent. A túlélésre rendezkedtünk be – összegzett a városvezető.

Jelentős forrásokat különítettek el a koronavírus-járvány visszaszorítására a megyeszékhelyen is. A szolnoki polgármesteri hivatal megkeresésünkre arról számolt be, hogy eddig mintegy 130 millió forintot fordítottak erre a célra. Ebből 20 milliót szájmaszkokra költöttek. A költségvetési adatokról pontos összegek a későbbiekben várhatóak.

Átütemezik a halasztható fejlesztéseket Abonyban

Pető Zsolt abonyi polgármester elárulta, a költségvetésen nem kellett módosítaniuk, azonban átütemezték azokat a felújításokat, beszerzéseket, melyeket későbbre lehet halasztani.

– A mai napig 5 millió 513 ezer forint támogatás érkezett közadakozásból az önkormányzat számlájára. Emellett nagyon sok egyéb, védekezéshez szükséges eszközt, szájmaszkokat, fertőtlenítőszereket, gyorsteszteket, tartós élelmiszert, illetve online oktatáshoz szükséges számítógépes eszközt ajánlottak fel abonyi vállalkozások és magánszemélyek.

A település Gazdasági Osztályának tájékoztatása szerint a március 16–június 12. közötti időszakban az önkormányzat mintegy 9 millió 47 ezer, a polgármesteri hivatal 42 481, míg a dr. Kostyán Andor Rendelőintézet 139 760 forintot költött a veszélyhelyzettel összefüggő kiadásokra. Azaz összesen több mint 9 millió 229 ezer forintot fordított a város a járvány elleni küzdelemre.

A Kőröstetétlenen zajló beruházásokat kevésbé érinti a bevételek hiánya

– Nem okozott nagy károkat a járvány a költségvetésünkben. A rendezvényeink a veszélyhelyzettől függetlenül elmaradtak volna egész évben. Így például a gyereknapunk is, amely több mint 2 millió forintba kerül. Éppen ezért ennek költségét már megspóroltuk – ecsetelte a falubeli állapotokat Pásztor Imre. A kisközség polgármestere közölte, gépjárműadóra éves szinten 2 millió forintot vonnak el az önkormányzattól. Jobbára csak ez az forrás hiányzik a büdzséből.

– Abban bízunk, hogy a kieső kétmilliót behozzuk az iparűzési adóból, mivel élelmiszeripari cég működik a településen. Tudni kell, hogy a beruházásokat nem számítva, nagyjából 70 millió forint a falu költségvetése. Ez az az összeg, melyet a működésünkre tudunk fordítani – mutatott rá a falu első embere.

Ezt követően kiemelte, a mostani helyzetben a legfontosabb, hogy a tetétlenieknek semmilyen visszaesést sem kell elszenvedniük az önkormányzat működése miatt. Ahogyan a helyi fejlesztések is zavartalanul folytatódhatnak.