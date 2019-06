Jelentősen visszaesett az autólopások száma

Meredeken zuhan az autólopások és a gépkocsifeltö­rések száma országos szinten annak ellenére, hogy egyre több jármű közlekedik az utakon évről évre. A megyei statisztikák is hasonlóan pozitív képet mutatnak.

Sokkal kevesebb kocsit loptak el Magyarországon az elmúlt években, és a gépkocsifeltörések száma is csökkent. 2010-ben országosan 16 890 ilyen esetet tartottak nyilván a bűnüldöző hatóságok, azóta viszont évről évre szinte elolvadt ez a szám. Tavaly már csak valamivel több mint 2700 kocsit törtek fel vagy loptak el az országban.

Ehhez figyelembe kell venni, hogy 2018-ban majdnem félmillióval több kocsi közlekedett az utakon, mint 2010-ben.

Megyénkben is évről évre kevesebb a személygépjármű-lopások száma. A Prevenciós Bűnözés-Statisztikai Adattár (PreStat) szerint tavaly már csak hét regisztrált gépjárműlopás történt, ami több mint negyven százalékos visszaesés az előző év tizenkét esetéhez képest. 2010-ben pedig ez a szám még hatvankettő volt.

A gépkocsifeltörések száma is csökkent.

Tavaly ötvenöt ilyen bűncselekményt jelentettek a megye teljes területén, míg 2017-ben hatvanhetet. Ha azonban visszatekintünk a 2010-es évre, igazán szembeötlő a változás, akkor ugyanis háromszáznegyvenöt gépkocsifeltörést regisztrált a rendőrség szűkebb hazánkban.

Hiába azonban a kedvező statisztika, nem árt körültekintőnek lenni, hiszen a nyár beköszöntével az autósok is felelőtlenebbé válnak. Az elkövetőknek pedig csak pillanatok kellenek ahhoz, hogy a gépkocsi ablakát betörjék, majd villámgyorsan távozzanak a megszerzett értékekkel. Éppen ezért érdemes megfogadni a rendőrség tanácsait.

– Ne hagyjanak a gépjármű utasterében táskát, csomagot, mobiltelefont, GPS-t, sőt a tartókonzolt sem, valamint egyéb értékes műszaki cikket, személyes iratokat, pénzt, bankkártyát, gépjármű okmányait, még a kesztyűtartóban sem – javasolta Szabó Zita megyei rendőrségi szóvivő.

– Üres táskát, ruhaneműt se hagyjanak a gépjárműben, hiszen az elkövetők a legkisebb értékek miatt is képesek betörni az ablakot, feltörni a zárat. Ezek javíttatása vagy cseréje pedig több tízezer forintba is kerülhet. Mindig zárják be az ajtókat, húzzák fel az ablakokat, és kapcsolják be a riasztót akkor is, ha csak pár percre szállnak ki.

– Ha tehetik, használjanak mechanikai védelmet, kormány-, pedál- és váltózárat is a riasztó mellett. Ha a kocsiba rádiót, lejátszót vásárolnak, lehetőleg olyan készüléket vegyenek, melynek levehető előlapja van, vagy fiókszerűen kihúzható. Ha módjukban áll, vegyék igénybe az őrzött parkolókat és az értékmegőrzőket.

A Volkswagent vitték főleg a tolvajok

A Nemzetközi Autóvadász Közhasznú Egyesület (NAKE) a hozzájuk bejelentett autólopások alapján most is elkészítette a tolvajok kedvenc autómárkáinak listáját. A sorrend hasonlóságot mutat a használtan behozott autók lajstromával, vagyis amely típusból a legtöbbet hozzák be nyugatról, azt keresik főként a tolvajok.

Feltehetően szükség van az alkatrészre az öreg, gyakran sérült autókhoz.

Tavaly használt Volkswagenből érkezett a legtöbb az országba, és ebből a márkából kélt a legtöbbnek lába az egyesülethez érkezett bejelentések alapján. A tolvajok második kedvence a Ford volt, majd ezt követi a BMW, a Škoda, a Toyota, az Opel, a Suzuki, a Renault és a Peugeot márka.