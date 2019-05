Jelképes összegért adnák az önkormányzati portákat Csataszögön

Csataszög is szerepel azon kistelepülések listáján, ahol igénybe vehető lesz június elsejétől a falusi csok. E lehetőséget pedig mindenképp érdemes lesz kihasználnia a kis falunak, hiszen Csataszögre egyébként is sokan szívesen költöznének, keresnek eladó lakásokat. Sőt, bérelhető önkormányzati ingatlanokra is nagy a kereslet.

Igény tehát lenne itt a lakhatásra, csak az értékesíthető ingatlanok száma kevés. Van ugyan több olyan ház, ami régóta üresen áll, de hiába lenne rá érdeklődő, ha a tulajdonos elérhetetlen. Van viszont több, jókora telek is az önkormányzat tulajdonában, melyek évek óta kihasználatlanok, jó ideje csak a fű tenyészik e parcellákon. Volt idő, amikor próbálták növénytermesztésre használni a közmunkaprogramban, de a kissé szikes, gazdálkodásra nem a legideálisabb föld gyér termést eredményezett. – A napokban megtartott testületi ülésen vetettem fel, hogy az önkormányzati telkeket oda kellene adni azoknak, akik itt szeretnének építkezni – számolt be róla Oravecz Zsuzsanna Éva polgármester. – Nagy, három–négyezer négyzetméteres, hosszú portákról van szó, melyek mindegyikére bevezették a villanyt, a vizet, a gázt, csatornázottak, tehát teljesen közművesítettek. Csak ki kellene mérni, mivel nincsen megjelölve a parcellák határa. – Egyeztetünk még a mérnökökkel, hogy ezt mennyiért végeznék el, és az az elképzelésünk, hogy aki itt szeretne házat építeni, ezért az összegért, tehát önköltségi áron jutna hozzá a telekhez. – A javaslatot a testület egyhangúlag el is fogadta. Úgy gondolom, azzal mindenki jól járna, ha segítjük a fiatalokat, gondolva a következő generációra – hangsúlyozta Oravecz Zsuzsanna Éva. – E nagy porták ideálisak azoknak, akik nyugodt, csendes környezetben szeretnének gyermeket nevelni, a nagy udvaron lehetne akár kis játszóteret kialakítani, vagy akár csak fűvel, tujákkal beültetve egy kellemes, hangulatos környezetet kialakítani. A polgármesterrel arról is szót ejtettünk, hogy mivel igen nagy portákról van szó, akár a feldarabolásuk is szóba jöhet nagy érdeklődés esetén. Ez esetben viszont hátrányt jelentene, hogy csak az egyik felén lennének közműcsonkok, a másik fél parcellára való átvezetés költsége pedig valószínűleg annak tulajdonosát terhelné. De ez nyilván még a jövő zenéje, a részletek kidolgozására pedig későbbiekben fognak visszatérni. Többen jönnének ide lakni Csataszögre már korábban is szívesen jöttek volna a környező településekről is. Nehézséget okozott azonban, hogy értékesíthető ingatlanból kevés van, több üresen álló házat pedig azért nem tudnak megvenni, mert nem elérhető a gazdája. Meg hiába alacsonyak itt az ingatlanárak, saját ház felhúzása esetén az építkezés költsége éppolyan magas. A bankok pedig ódzkodtak szerződést kötni, attól félve, hogy a hitel bedőlése esetén az építményt csak jóval ár alatt lehetne értékesíteni. A falusi csok remélhetőleg segít e helyzeten. A falusi csokról korábban itt írtunk.