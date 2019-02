Jó hangulatban telt a túrkevei böllértalálkozó

Az a jó a hagyományos Kevi Böllértalálkozóban, hogy iciri-piciri eltéréssel mindig ugyanazt az élményt nyújtja.

Az idei, a sorban a „szerencsés” tizenharmadik, kétnaposnak az volt az „iciri-picirije” a korábbiakhoz képest, hogy ez évben kora reggeltől késő délutánig kellemes meleget adó, ragyogó napsütésben zajlottak a pénteki, szombati programok.

Melyek akár egyenként is megállták volna a helyüket egy-egy napra szóló, nagyszabású rendezvényen, de itt egy csomagban – mint vágáskor a hagymás vér, a hurka-kolbász-pecsenye és persze a töltött káposzta – szolgálták fel a szervezők az alkalomhoz illő mulatós kínálatot: sokak mellett a nyolcvanöt esztendősen is tündöklő Madarász Katalint, továbbá Farkas Rozikát, Bokor Jánost, Nótár Maryt, Kis Grófót, Fásy Ádámot és Zámbó Krisztiánt, valamint Zoltán Erikát és Cozombolist.

No, és aztán ott töltötte saját és csapata hurkáját a Böllértalálkozó állandó házigazda-vendége, a népszerű rádiós, Rákóczi Ferenc is, aki, mint mindig, ezúttal is végig a sátra mellett tartotta a nagyérdeműt a gyermekkori falusi élményeinek felelevenítésével.