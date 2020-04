A megyében jó időben sokan kijárnak elhunyt szeretteik sírjához

A koronavírus okozta helyzetben folyamatosan kérik az embereket, hogy aki csak tud, maradjon otthon. Kizárólag indokolt esetben tartózkodhatunk otthonunktól távol. A központi rendelkezések nem térnek ki a temetők rendjére a veszélyhelyzet ideje alatt, ezért egyesek ugyanúgy kilátogatnak szeretteik sírjához, mint más hétköznapokon, míg mások ódzkodnak ettől.

Kissné Marika és férje például hosszas hezitálás után úgy döntött, amíg a járványveszély fennáll, nem mennek ki a temetőbe kigyomlálni a sírok környékét és virágot ültetni. Annál is inkább, mert mindketten a veszélyeztetett korosztályhoz tartoznak, és bár jól tartják magukat, már közelebb vannak a nyolcvanhoz, mint a hetvenhez. Szolnokon laknak családi házban, de a városi temetőben csak egy rokonuk nyugszik, hozzá fiatal hozzátartozó is ki tud menni, ők viszont több sírhelyet Mezőtúron gondoznak. Így aztán vonatra kellene szállniuk, ami külön kockázat, és a mezőtúri református temető sincs a vasútállomás szomszédságában. Máskor a tavaszi sírrendezésre rászánnak egy napsütéses, kellemes napot, ez felér egy „kirándulással” is, most azonban félnek hosszabb útra kimozdulni.

– A koronavírus-járvány miatt az elmúlt egy hónapban jelentősen csökkent a sírokhoz látogatók száma a temetőben – mondta el érdeklődésünkre Farkas Zoltán, a jászberényi Fehértói temető gondnoka.

– Azt látom, hogy főként a fiatalabb, középkorú hozzátartozók jönnek sírokat gondozni, az idősebbek betartva a kijárási korlátozást, otthon maradnak – tette hozzá a gondnok.

A szintén szolnoki Baloghék viszont nem tartottak attól, hogy a temetőben megfertő­ződhetnek, felsős fiukkal együtt vittek a kertből szedett friss virágot tavaly elhunyt hozzátartozójuk sírjára a húsvéti hosszú hétvégén. Mint mondták, elég sok emberrel találkoztak a sírok között, de attól azért nem kellett tartani, hogy nem tudják megtartani a másfél méteres távolságot, a kutaknál is távolabb álltak egymástól a vizet vevők. Hazafelé viszont a szép időben a Tisza partján jöttek, ott viszont meglepően sokan voltak a sétányon, kerülgetniük kellett egymást a szembe jövő kisebb-nagyobb csoportokkal, családokkal.

– Az ünnepek alatt elég sokan kint voltak, egyáltalán nem csökkent a vírushelyzetben a temető látogatottsága – erősítette meg Dóra László temetőüzemeltetési vezető, aki maga is kint járt ezeken a napokon.

– Kirajzottak a hosszú hétvégén az emberek. Az előírt távolságot azonban betartják. Az nem jellemző, hogy maszkot vennének, a dolgozók viszont természetesen viselnek.

Elmondta, temetések is voltak az elmúlt időszakban, olyan is, ahol már maga a család is nagyobb tizenöt főnél, és sok kollégája is volt, de az előírások szerint csak szűk családi körben tartható a szertartás. Nem örülnek ennek, de tudomásul veszik. A kisebb településeken, főleg az idősek körében gyakori program, hogy kijárnak a temetőbe a sírokat gondozni. Ettől a jelenlegi helyzet sem riasztja vissza őket, különösen, ha szép az idő. Így van ez például Tiszavárkonyban is.

– Nagyon szép most nálunk a temető, sokan vittek ki virágot – számolt be róla Hegedűs István polgármester. – Ez nem tilos, helyi szinten mi nem is szigorítottuk a szabályokat. Ez kis település, nincsenek olyan sokan, hogy túl közel lennének egymáshoz a sírok között. Az emberek nálunk egyébként is fegyelmezettek. Megkezdődtek a temetőnkben a fejlesztések is, amire a katolikus egyház nyert el támogatást a Magyar Falu Programban, javában zajlanak a munkálatok – osztotta meg lapunkkal a faluvezető.