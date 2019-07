Jó megoldás lehet egy nyomkövető alkalmazás

Az egykori kulcsos gyerekek helyét átveszi az „okosórás” generáció. A szülők lépésről lépésre szeretnék nyomon követni csemetéjüket, sokszor az önállóság legkisebb csíráját is elfojtva. Vajon a mai világban van alapja az aggódás eme fokának?

Egyre gyakoribb, hogy már az alsóbb évfolyamos csemetéknek is van okostelefonjuk, melyekre különféle háttérben futó applikációkat lehet telepíteni, így a szülők is tudják, merre jár apróságuk. Ha viszont nem szeretnénk egy okostelefont beszerezni, akkor okosóra vásárlására is van lehetőség, mely hasonló biztonságérzetet nyújthat.

– Sok szülő főleg az aggodalom miatt keresi ezeket az eszközöket – mondta Csajbók Balázs Máté, az egyik telekommunikációs értékesítés képviselője. A piacon ezernyi készülék közül lehet választani, melyek az alapokban zömmel megegyeznek.

– Az okosórákba lehetőség van SIM-kártyát helyezni, melybe a szülő feltöltőkártyát vásárol, alap mobilinternet szolgáltatással. A készülék önmagában adatot nem fogyaszt, mégis állandó kapcsolatban van a mobilhálózattal.

– A szülő a saját telefonjára telepített térképes applikáció segítségével láthatja, hol van a gyermeke. Beállítható egy biztonsági zóna, amit ha elhagy a gyermek, azonnal jelzi a megadott számokra.

– Addig nem indul el az eszköz, míg a főbb telefonszámokat be nem állítják rajta. Ha a kikapcsoló gombját háromszor megnyomjuk, S. O. S.-jelzést küld a megadott számokra. Az eszköz akkor is értesítést küld a szülőknek, ha a gyermek leveszi az órát.

Talán túlzás, talán sem. A szerepét tekintve egy-egy élethelyzetben viszont mégis célszerű lehet…

Mennyire etikus?

– A folyamatos megfigyelés senkire sincs jó hatással, még akkor sem, ha jó szándékkal tesszük. Ugyanakkor ott van a tény is, hogy rengeteg gyerek és kamasz tűnik el nyomtalanul – mondja Kiss Olga, a Szolnok térségi CSAKPont mentálhigiénés tanácsadója

Anyukaként azt vallja, hogy a vásárlás előtt közös nevezőt kell találni a gyermekkel. Családjával az óra helyett az applikáció telepítése mellett döntöttek, mely időnként jelentést küld, és segélyhívásra is lehetőséget biztosít.