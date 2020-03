Jó ütemben halad a javítás Tiszapüspökiben

Két hete kezdődött a szabadstrandra vezető út felújítása Tiszapüspökiben, a munkálatok a tervezett ütemben haladnak. A legutóbbi nagy árvíz során tönkrement külterületi út felújítására mintegy százhuszonkétmillió forintot nyert pályázaton az önkormányzat.

– Ez az összeg gépvásárlást és eszközbeszerzést is tartalmaz, valamint ennek a több mint két kilométeres útszakasznak a teljes felújítását is. A munkálatokra hetven nap áll rendelkezésünkre. Jelenleg a nyomvonal-előkészítő munkálatoknál tartunk, és ha semmi nem húzza keresztbe a számításainkat, akkor a héten már az útalappal kapcsolatos munkákat is el tudjuk kezdeni – tájékoztatta hírportálunkat Bander József, Tiszapüspöki polgármestere.

Az út felújítását már régóta várják a helyiek.

– Ez az út a települést köti össze az üdülőövezettel, de eléggé elhasználódott, időszerű volt már a rendbetétele. Ráadásul ez az útfelújítás egybeesik azzal a tervünkkel, hogy visszaállítsuk a horgásztanya korábbi fényét, továbbá a strand fejlesztési munkálataihoz is illeszkedik – tette hozzá a településvezető.