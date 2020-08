Jó ütemben haladnak a munkálatok a szolnoki tüdőkórház területén

Zajlik a megvásárolt telkek és parkolók építése, valamint az új fogadóépület kialakítása is a egykori szolnoki tüdőkórház területén.

A 2017. évi áprilisi közgyűlésen döntöttek a tüdőkórház területének újrahasznosításáról, ahol 19 telkes, ingatlanonként 700 négyzetméteres családi házas lakóövezetet alakítanak ki, melyet egy 22 ezer négyzetméteres zöldfelület egészít majd ki. A parkban többek között 600 méteres futókör, játszótér és egy fogadóépület is épül, melyben egy kávézó is lesz majd.

A terület rehabilitációja május elején vette kezdetét, melynek keretében sajtótájékoztatót is tartottak. A munkálatok jó ütemben haladnak, a lakóházakat körülölelő útszakasz és a parkolók térkövezése előrehaladott állapotban van, emellett zajlik a csatornahálózat kialakítása is. A fogadóépület, melynek váza szinte teljesen elkészült, egyben a park bejárataként is funkcionál majd.