Jobban érződik a járvány hatása a munkaerőpiacon

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei adatok az országoshoz hasonlóan növekvő tendenciát mutatnak.

Míg ez év januárjában a zárónapon 14 378 álláskereső szerepelt a regiszterben, a hatodik hónap végére ez a szám 19 891 főre emelkedett, ami a gazdaságilag aktív lakosság 11,5 százaléka. Ezt a számot évek óta nem közelítettük meg. Ennél több álláskeresőt utoljára 2016 márciusában tartottak számon, akkor 22 573 megyei lakos kérte álláskeresőként történő regisztrálását hivatalokban.

Az idei adatokat tekintve azonban nem a hatodik hónap az, amikor legtöbben fordultak a munkaügyi hivatalokhoz. Márciusban ugrott meg a nyilvántartásba újonnan belépők száma, ekkor ugyanis 3337 munkakeresőt regisztráltak, míg számuk az ezt megelőző és a következő hónapokban is háromezer alatt maradt. A csúcsot követően csökkenni is kezdett az új jelentkezők száma: áprilisban 2978-an, májusban 2855-en, míg júniusban 2746-an vetették nyilvántartásba magukat.

Márciusban volt a tetőpont, utána gyorsan jött az esés

Érdekes, hogy a nyilvántartásból kijelentkezők száma is márciusban tetőzött, ekkor 2632 fő töröltette magát, remélhetőleg túlnyomó többségük azért, mert elhelyezkedett, míg februárban 2027-en léptek ki. A márciusi csúcspont után viszont jól láthatóan érződött a koronavírus-járvány hatása. Áprilisban már jelentősen kevesebben, mindössze 1099-en léptek ki a nyilvántartásból, májusban is csupán 1055-en, ami jelentős visszaesés a februári-márciusi adatokhoz képest. Júniusban azonban megfordult a tendencia, és több mint duplájára – 2389 főre – emelkedett azok száma, akik kérték törlésüket az álláskeresőket nyilvántartó adatbázisból.

A lista végén továbbra is Tiszabő és Tiszabura

Ha járási bontásban nézzük a júniusi megyei adatokat, elmondható, hogy legtöbb álláskeresőt a szolnoki járásban tartottak számon (5452 fő), míg legkevesebb személyt a tiszafüredi járásban (1086 fő). A kunhegyesi, kunszentmártoni és törökszentmiklósi járás a középmezőnyt képviseli (1985, 1959 és 1911 fő).

Az egyes településeket tekintve szinte már megszokott, hogy a munkavállalási korú népességhez viszonyítva ez év júniusában is Tiszaburán és Tiszabőn volt legmagasabb az álláskeresőként nyilvántartottak aránya, előbbi településen huszonhat százalék, míg utóbbin huszonnégy százalék. Tiszaburán 489, Tiszabőn 309 helybélit tartottak számon munkanélküliként.

Ellenpéldaként Jászboldogháza és Jászfényszaru említhető, ahol a munkaképes korú lakosoknak mindössze 4,15, illetve 4,24 százaléka volt álláskeresőként regisztrálva.

Ha csak a nyilvántartottak számát nézzük, egyértelmű, hogy a megyeközpontban él a legtöbb (3119 fő) álláskereső, ám ők a munkaképes korú lakosoknak mindössze 6,7 százalékát teszik ki.

A második legtöbb álláskereső Karcagon él, az 1189 fő a munkaképes korosztály 9,45 százaléka. A harmadik helyen Törökszentmiklós áll 1141 regisztrált álláskeresővel (8,72 százalék).

A település mérete miatt kicsik a számok a megyei falvakban

A júniusi adatok alapján legkevesebben Mezőhéken keresnek állást, itt tizenhárom főt tartanak nyilván, ám a kis faluban kevesen is élnek, és a munkavállalási korú lakosszám is csak kétszázhét fő. Hasonló a helyzet Hunyadfalván is: a száztizenkilenc munkavállalási korú lakosból tizenöten szerepelnek a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásban álláskeresőként.