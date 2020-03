Jókor jött a hó a földekre a Jászkunságban

A múlt heti enyhe, napsütéses időt kihasználták a gazdálkodók, teljes erőbedobással végezték az ilyentájt esedékes teendőiket, hogy minél nagyobb területtel végezzenek a hidegfront megérkezése előtt.

Mint arra Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnöke is rámutatott, a szántóföldi munkáknak mind a talajállapot, mind az időjárás kedvezett, a hó is sok szempontból jókor jött. A gazdák a fejtrágyázással és a talaj-előkészítő munkákkal is jól haladtak.

– Korábban már kiszórtuk a műtrágyát, csütörtökön és pénteken pedig a borsót vetettük – számolt be róla Vizi László tiszasülyi gazda. – Jó állapotú volt a talaj, nem állt meg sehol a víz. Az őszi vetések szépek, jól megindultak. A pocok kártétele sem jelentős, látni ugyan jeleit a búzában, de nem jelent gondot. Jó lenne, ha már nem fagyna, várjuk, hogy melegedjenek a talajok, és április elején meg tudjuk kezdeni a vetést. A környéken a többi gazda is mozgolódott.

– Itt, Szajol környékén a repcét kezelték a gazdák, de folytak a talajmunkák is, mi simítólapsorral a szántás elmunkálását végeztük – tudatta Massay Gábor családi gazdálkodó, agrármérnök. – A gabonák gyomirtása még egy-másfél hetet várat magára, a lehűlés után ahhoz vissza kell melegednie az időnek. Az igazi kemény tél hiánya miatt gyomosabb a föld az átlagnál, nem is bújt még ki mindegyik.

– A legutóbbi eső után volt két hét, mikor nem tudtunk rámenni a földre, de az utóbbi napos, száraz időben felszikkadt annyira, hogy járható legyen. Maradtak ugyan vizek foltokban, ezeket a részeket kerülgetni kell, de jól tudtunk dolgozni. A rágcsálók jelen vannak, a pocok a legtöbb, de sok a güzüegér és a hörcsög, ezek ellen is védekezni kell, a pár hidegebb, csapadékosabb nap valamennyire visszaszorítja őket. Most az évszaknak megfelelő időjárásnak örülnénk, mivel a következő hónap első hetében el kellene kezdenünk a napraforgó, valamint a kukorica vetését – mondta a gazdálkodó.

Marinka László rákóczifalvi gazda, mezőgazdasági gépészmérnök is kihasználta a múlt heti kellemes időjárást, mely ideális volt a repce permetezéséhez.

– Szép a repce, csak a jó időben megjelentek a bogarak is – mutatott rá László. – Az ára pedig nagyon megzuhant a koronavírus miatt. Szépen fejlődik a búza és az árpa is. A határban minden rendben van, csak amiatt aggódik most mindenki, hogyan tudjuk majd a termést eladni. A repce tonnájára 119 ezer forintos megállapodást kötöttem, ez most visszaesett 100 ezerre. Ez közel húszszázalékos árzuhanást jelent. A búzával és napraforgóval is hasonló a helyzet.

– Ha a járvány az aratásig elhúzódik, problémák lehetnek a szállítással is, a raktárak is meglehetősen tele vannak még, így azokat se tudnák kiüríteni. Azt pedig nem látni előre, milyen intézkedéseket hoznak még, amihez alkalmazkodnunk kell. Vannak fennakadások a vetőmagok és a növényvédő vegyszerek beszerzésével is, a nitrogén műtrágyát például harminc napra tudják kiszállítani. Továbbá az is probléma, hogy az állami támogatások egy része nem érkezett még meg, pedig nagy szükségünk lenne rá.

– Igaz, hogy június 30-ig van még idő, de máskor ilyentájt már meg szoktuk kapni. Ennek ellenére igyekszünk pozitívan tekinteni a jövőbe, végezzük a munkákat. Az legalább jó hír számunkra, hogy a gázolaj olcsóbb lett – adott helyzetképet a falvai gazda.

– A korai tavaszi növényeket, a lucernát, mákot, zabot, tavaszi árpát, hagymát, petrezselymet, sárgarépát, facéliát és egyéb, kis területen ültetett tavaszi növényeket jórészt el tudták vetni – összegzett Hubai Imre Csaba, a NAK megyei elnöke. – Erre jött rá a hó. A nedvességnek köszönhetően a magok ki tudnak kelni, az olvadó hó pedig egyenletesen szivárog be a talajba. A hét második felében pedig ismét melegszik az idő.

– Az őszi káposztarepcére a fejtrágyát zömében kijuttatták a gazdák. A napraforgó, kukorica alá a talaj-előkészítés folyamatban van. Aki még nem végzett, az várja a jó időt, hogy mielőbb befejezhesse, és március végén, április elején vethessen. Ha a talajhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 8 Celsius-fokot, akkor lehet vetni a napraforgót, 10 Celsius-fok fölött a kukoricát, 12 Celsius-fok körül pedig a cirokféléket – hangsúlyozta a megyei NAK-elnök.

– A természet az ilyenkor megszokotthoz képest még mindig előbbre tart tíz-tizenkét nappal. A gyümölcsösök, szőlők metszése, permetezése is nagyrészt megtörtént, szerencsére ez a hirtelen jött lehűlés, a mínusz egy-két fok nem tartós, így remélhetőleg nagy kárt nem okoz, főleg ott, ahol gondoltak a fagyvédelemre. Bár a hatását majd csak később lehet megállapítani.

– A vetőmagok, műtrágyák, növényvédő szerek és a gépalkatrészek beszerzésére viszont most nagyobb gondot kell fordítani, bár jelenleg minden rendelkezésre áll. A nyári betakarításhoz viszont időben meg kell rendelni az alkatrészeket, mivel az előállt helyzet miatt több időt igényel a beszerzés. Akinél maradt a raktárban termény, az gondoskodjon a kezeléséről. A nyári betakarítás idejére is gondoskodni kell tárolóhelyről, ezért a kamara is felhívást tesz közzé, várva azok jelentkezését, akiknek van szabad raktárkapacitása.