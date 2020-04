Jól halad a térkőlerakás a szolnoki Móra parkban

Jól haladnak a Móra park felújítási munkálatai a megyeszékhelyen.

A megújult játszótér környéke új közvilágítási rendszert kap, sőt kamerarendszert is telepítenek. Természetesen a park járdái is új burkolatokat kapnak, jelenleg is térköveznek a munkások (képünkön).