Jön a 14. Tiszavirág Fesztivál!

Nem kívánkozunk az össze­hasonlítással senki ­hitbeli lelkületét megbántani, ám az immáron ­tizennegyedik Tiszavirág Fesztivál már-már hajaz a csíksomlyói búcsúra. A szolnoki Tisza park és környezete afféle évre való feltöltődést nyújtó zarándokhellyé lett az elmúlt tizenesztendőkben.

Aki felmenetelt már legalább egyszer a somlyói nyeregbe, az tudja csak igazán, hogy a jó Isten minden áldása reá is szállt. A földről az egyházi kánonok kíséretében az Úr földi helytartóinak intelmei zengenek, mindeközben az égből egyetlen óra leforgása alatt mind a négy évszak jég- és viharverte, szélfútta, eső ­áztatta, sár lepte és napsütötte hozadéka, tetőtől talpig a mulandó hívőkre zúdul.

Aki nem ­tiszteli a szeszes italok istenét, annak bizonyára csupán ugyanez a rövidre szabott meteorológiai emlék marad meg minduntalan a Tiszavirág Fesztiválról is. Hiszen talán nem is akadt olyan év, amikor ne tisztelte volna meg jelenlétével egyetlen órácskára az időjárás kiszámíthatatlan szeszélye legalább az egyik napot. Pedig feltöltekezve elázni nem esőtől e nemzetközileg is hírnévre szert tett nyári rendezvényen bocsánatos bűn, gyónásra nem is érdemes. Ám nem is melldöngető büszkeség, hiszen testben és lélekben lemaradni a színpadokról kiáradó zenei úrvacsorákról már-már balgaság.

Az idei Tiszavirág Fesztivál a pünkösd, valamint a csíksomlyói búcsú hete után, június 18-án kezdődik. És június ­22-én éjjel, 23-ra virradóra ér véget. Az ember arról már jó előre gondoskodott, hogy a szúnyogok messzire elkerüljék a Tisza parkot, az Úr meg arról, hogy a Tisza-parti homokból a kérészek ekkorra jelöljék ki a kötelező templomi esküvőt követő többnapos násztáncukat. E csodás természeti jelenség látványa bizonyára megbabonáz mindenkit a szőke folyó mentén. Mely újszülött tiszavirágok igény szerint sétahajón, vagy motorcsónakon közlekedve lesznek láthatóak.

Ám nem csupán ez lesz a szemnek lenyűgöző ingere. Esténként ismét lélekemelő látványosság tárul elénk, egy olyan világot teremtve, melyben fantáziánk lesz a legjobb útitársunk. Szolnok fénye az ifjúság címmel a szervezők ugyanis „toronymagas” kiállítást szerveznek a fényfestő rajzpályázatuk nyerteseinek, résztvevőinek. Idén – harmadjára – újra a református templom (képünkön), illetve új épületalapként a városháza kap szolnoki fiatalok által megálmodott színes, díszített homlokzatot. Ez ügyben még június 10-ig lehet szavazni a legszebbre a Facebookon. A nyertest egy élményrepüléssel díjazzák (részletek a tiszaviragfesztival.hu honlapon!).

Na de nézzünk túl az esti fényeken: „Színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő. Fellép és lelép: s mindenkit sok szerep vár életében”. Azaz, folytatódik a nagy sikerű Nyári színház-sorozat a Tiszavirág Fesztiválon! Az idei évben három előadással készül a fesztivál. A Damjanich János Múzeum szabadtéri udvarán, június 18-án, 19-én és 20-án, egy-egy kiváló színházi produkciót mutatnak be (mások mellett Udvaros Dorottya, Földes Eszter, vagy Kovács Patrícia főszereplésével), fél kilences kezdettel.

Mindeközben a Verseghy parki Park Mozi, mint Tiszavirág Filmszínház ez évi hazai és külföldi legendás ­attrakciói: a Pogány Madonna, a Ponyvaregény, a Csinibaba, a Briget ­Jones naplója és az Üvegtigris.

S ha már szó esett korábban az elázásról, illetve a kulturált alkoholfogyasztásról: a Tisza parkban, a gesztenyefák árnyékában felállított borházakban idén 35 pincészet és pálinkaház kínálgatja minőségi nedűit. Az egy időre Maláta térre átnevesülő Tiszai hajósok terén (képünkön) idén is jobbnál jobb sörfőzdék és sörözők reprezentálják a craft beer mozgalmat.

És akkor nézzük végül a színes zenei kínálatot: hagyományos Sóki Ferenc tárogatózenéje nyitja meg a fesztivált, majd még a nyitónapon a Led Zeppelin-, Joe Cocker-, Janis Joplin- és a Rolling Stones-hasonmások adják egymás kezébe a mikrofont. A későbbiekben pedig a legpofásabb és legarcosabb magyar és nemzetközi szólisták és bandák váltogatják egymást több színpadon is.

Nap mint nap meg kell keresni őket, vagy a fesztivál honlapján megtalálhatóak lesznek fellépéseik helyszínei.

Indulhat hát a zarándokút Szolnokra, a Tiszavirág Fesztiválra!