Festményekkel segítik az ovisok fejlődését

A napokban Jótékonysági Festményvásárt tartott a Képesvagy Stúdió. Az alkotásokból befolyt összeggel a Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda alapítványát, az Újvárosi Gyermekekért Alapítványt támogatják.

– Nyolcvankilenc festmény megvásárlására nyílt alkalom a minap, alig fél nap alatt tíz el is kelt – kezdte Ferenczi Edina, a stúdió egyik alapítója. – Ahhoz képest, hogy először tartottunk ilyen rendezvényt, elégedettek vagyunk az eredménnyel – mondta büszkén.

Néhány napig volt lehetőség az alkotások megvásárlására. A céljuk pedig az volt, hogy a befolyt pénzből Flasch Zita kutyás terápiákat tudjon tartani a gyerekeknek.

Edina elárulta, a Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és a szakember már régóta kapcsolatban állnak, és rendszeresen dolgoznak együtt Flasch Zita vizsgázott kutyáival, hogy segítsék a gyerekek fejlődését. Ehhez szeretnének ők is hozzájárulni.

– Láthattuk személyesen is, mennyire nehéz helyzetű gyerekekkel, mennyire szeretetteljesen bánnak, és milyen nagy segítség nekik ez a kutyás terápia a feloldódásban és fejlődésben – mondta Edina. Ferenczi Edina és Beck Ákos tavaly óta tart festőesteket a megyeszékhelyen.

Elárulták, céljuk, hogy a résztvevők jó kedvvel és önbizalommal telve induljanak haza az alkotások elkészítését követően. A festőesteken ők maguk is elkészítik a képeket, és most ezek eladásával tudják segíteni az alapítványt.

– Többször kerestek már meg minket azzal, hogy szeretnének képeket vásárolni. Azonban mi mindig adományozásra készítjük azokat – mondta Edina. Most is jótékony célt szolgáltak a képek, csak közben azok is jól jártak, akik a festményeket szerették volna megkapni.

– Egyetlen olyan vásárlónk volt az eseményen, akit még soha nem láttunk.

Egy úr besétált, kiválasztott egy kutyás képet, megvette és ott hagyta az óvodának. Még most is végigfut a hideg a hátamon, ahogy visszaemlékszem. Úgyhogy a vásár legnagyobb sikere számomra az a férfi volt. Mert reményt ad, hogy létezik az a jó, amiben hiszünk – mesélte büszkén Edina.

Végezetül elmondta, a megmaradt képeket most sem tartják meg, hanem szokásukhoz hűen, eladományozzák majd.

Korábban is jótékonykodtak

Nem először adományoznak festményeket a Képesvagy Stúdió alapítói. Tavaly decemberben 50 képet ajándékoztak a Hetényi Géza Kórháznak, ahol az alkotások a sebészet és a belgyógyászat kórtermeibe, folyosóira kerültek. A Tisza-tavi Fesztiválon tartottak egy adományozós festményvásárt, ott a befolyt összegből a Magyar Cochleáris Implantáltak Egyesületét támogatták. Októberben pedig a felújított Móra Ferenc úti gyermekorvosi rendelőben, dr. Nagy Éva falára készítettek festményt.