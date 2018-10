Jótékonysági mérkőzést játszott az Országgyűlés és Szolnok megye labdarúgó válogatottja

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk KARSAI SÁNDOR temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, gyászunkban osztoztak. A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik KELEMEN JÁNOSNÉ búcsúztatásán részt vettek, mély gyászunkban osztoztak. Gyermekei: Zsuzsa, Tibor, veje: Sándor, unokái: Gábor, Szabolcs, unokamenye: Zsuzsi, dédunokái: Csanád és Kende

EMLÉKEZÉS GODÓ GYULA halálának 4. évfordulóján. ,,Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek hiába szállnak árnyak, álmok, évek.'' Szerető családja Szajol

EMLÉKEZÉS FAKAN BÉLA halálának 4. évfordulóján. ,,Nem vagy itt tudjuk jól, Mégis érezzük karod ölelését. Nem vagy itt tudjuk jól, Mégis látjuk szemed tiszta fényét. Vihar tépi kint a fákat, eső mossa arcunkat. Mit számít? Jobban fáj az, hogy nem halljuk hangodat. Szemünkkel téged keresünk, fülünk csak hangodra vár. Szívből jövő dallam most a szelek szárnyán hozzád száll. Olyan egyedül vagyunk mi most, nincs, ki vigyázzon reánk. Azért, hogy most itt légy velünk, oly sok mindent megadnánk." Mindig emlékezni fogunk rád! Szerető családod

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy MAGYAR MIHÁLY a Ganz Villamos Művek nyugalmazott dolgozója 76. életévében, súlyos betegségben elhunyt. Búcsúztatása 2018. október 8-án 13.00 órakor lesz a Kegyelet Sírkő Kft. (Szolnok, Kőrösi út 1-3.) ravatalozójában. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett Édesapánk DR. SILA PÁL (agrármérnök) 2018. október 2-án életének 81. évében örökre megpihent. Búcsúztatása a későbbiekben történik. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy HERNEK JÁNOS ,,Csoki" (szobafestő) életének 45. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2018. október 5-én 11.00 órakor lesz az abonyi nagytemetőben. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy feleségem FEHÉR IMRÉNÉ (született: Gedó Ilona) A Szolnoki Légvédelmi Tüzér és Repülő Dandár volt dolgozója életének 73. évében súlyos betegségben, méltósággal viselt, hosszú szenvedés után 2018. szeptember 20-án elhunyt. Végső búcsút 2018. október 5-én 13.00 órakor veszünk tőle a szolnoki Kőrösi úti temetőben. Gyászoló férje, fia, lánya és családjuk

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk MODLA LÁSZLÓ temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, gyászunkban osztoztak. A gyászoló család

EMLÉKEZÉS Szeretettel és hálával szívünkben emlékezünk drága Édesapánkra KURUCZ FERENC-re aki már 10 éve nincs közöttünk. ,,Számunkra te sose leszel halott, Örökké élni fogsz mint a csillagok, Drága jó szívét két dolgos kezét áld meg Atyám s mi köszönjük, hogy Ő volt az Édesapánk." Áldott emlékét örökre megőrízzük! Lányai és családjaik

EMLÉKEZÉS SZAKALI ISTVÁN halálának 1. évfordulójára. ,,Keressük, de nincs már sehol, mégis itt van mindig valahol. Talán egy napsugárban... vagy egy csillag fenn az égen, mi most is várjuk, mint valamikor régen." Szerető családja, Besenyszög

EMLÉKEZÉS Fájó szívvel emlékezünk BÓZSÓ ANTAL volt tiszabői lakosra, édesapára, férjre, nagyapára, keresztapára halálának 1. évfordulóján. ,,Ne búsuljatok. Nekem már nem fáj semmi, ha eljön az este, csillagként tudok nektek üzenni. Tekintsetek fel az égre, ott fogok ragyogni, szívetek egy darabja voltam, mit nem lehet pótolni." Szerető családja

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik tisztelték, szerették, hogy KISS FERENC életének 75. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2018. október 4-én 10.00 órakor lesz a rákócziújfalui temetőben. A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunkat BALÁZS BÉLÁT utolsó útjára elkísérték és mély fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KARSAI SÁNDOR ny. őrnagy 2018. szeptember 14. napján, életének 93. évében elhunyt. Felejthetetlen halottunk földi maradványait 2018. október 3-án 11.30 órakor a szolnoki (Kőrösi úti) temetőben, katonai tiszteletadással helyeztetjük örök nyugalomra. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KELEMEN JÁNOSNÉ (született: Kovács Rozália) életének 84. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2018. október 3-án 14.00 órakor lesz a rákóczifalvai temetőben. Gyermekei: Zsuzsa és Tibor

,,Megállt egy szív, mely élni vágyott. Pihen az áldott két kéz, mely dolgozni imádott. Számunkra te sosem leszel halott. Szívünkben örökké élni fogsz, mint a csillagok. Köszönjük gondos munkád, szereteted. Nyugalmas szép álmot kívánunk neked.” Mély fájdalommal tudatjuk az ismerősökkel és volt tanítványaival, hogy a szolnoki Vásárhelyi Pál Közgazdasági Szakközépiskola nyugalmazott testnevelő tanára SIMON JÁNOS türelemmel viselt, súlyos betegségben 2018. szeptember 14-én, 88 éves korában elhunyt. Végakaratát tiszteletben tartva búcsúztatása szűk családi körben megtörtént. A gyászoló család

EMLÉKEZÉS ,,Elmegyek, mert el kell mennem... Vár rám az ismeretlen... hosszú álom? Míg éltem szívem és lelkem Néktek adtam... hát ne fájjon halálom!" Soha el nem múló szeretettel emlékezünk BOROS JENŐ halálának 2. évfordulójára. Szerető feleséged és családod

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy IGNÁCZ LAJOSNÉ Terike óvónéni (született: 1933) életének 85. évében örökre megpihent. Búcsúztatása 2018. október 2-án Szolnokon, a temetői Szentlélek templomban lesz. A gyászmise reggel 9.30 órakor kezdődik. Ignácz család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SZŰCS IMRE GERGELY 2018. szeptember 24-én, életének 92. évében örökre megpihent. Búcsúztatása 2018. október 4-én 13.00 órakor lesz a szolnoki római katolikus (Kőrösi úti) ravatalozóban. A gyászoló család Pietas