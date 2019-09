Jövő év nyarára elkészülhet az új besenyszögi bölcsőde

A munkaterület átadása után, a napokban elkezdődött a bölcsőde építése. A közel 263 millió forintnyi önkormányzati és pályázati forrásból megvalósuló beruházással huszonnyolc férőhelyet alakítanak ki.

A pályázat benyújtása előtt a védőnő segítségével felmérték a helyi igényeket, így várhatóan teljes létszámmal üzemel majd az intézmény, ezzel is hozzájárulva az anyák munkaerőpiacra való visszatéréséhez és a kisgyermekek biztonságos elhelyezéséhez.

– Kétcsoportos bölcsőde épül, és a hozzá tartozó bútorok és berendezési tárgyak beszerzését is tartalmazza a projekt, amely során a gyermekpancsoló mellett akadálymentesített parkolóhelyet is kialakítanak. A környezettudatosság jegyében napelemrendszert is telepítenek a tetőre – tudtuk meg Póczik Mónikától, a projekt pályázati referensétől.

Az új bölcsőde várhatóan a jövő év nyarára készülhet el.