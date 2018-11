Jövő májusra megújul az abonyi óvoda

Folyamatban van az Abonyi Gyöngyszemek Óvoda Apponyi Úti Tagintézményének felújítása. A munkálatokkal várhatóan jövő májusban végeznek a szakemberek.

Darányi Erika, az önkormányzat sajtóreferense közölte, a város erre a célra csaknem hetvennégymillió forint támogatást kapott.

– E forrás segítségével történik meg többek között az Apponyi út 5. szám alatti intézmény épületszerkezeti, gépészeti és villamossági felújítása – taglalta.

Emellett az épület energetikai fejlesztése és akadálymentesítése is a korszerűsítés részét képezi majd. A szóvivő arról is beszámolt, a városi fenntartású óvodában mindennapossá váltak a meghibásodások, ráadásul az eszközök átlagéletkora is elérte már a húsz évet.

– A munkálatok során a kötelező eszközöket, valamint kerékpár- és babakocsi-tárolót is kiépítik. Az intézmény előtt pedig parkolóhelyeket alakítanak ki – emlékeztetett. A hivatal a fejlesztéstől azt reméli, az épület üzemeltetése jelentős megtakarítást eredményez az önkormányzat számára.