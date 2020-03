Kalandos volt a jászberényi Kónya György amerikai útja

A hollywoodi filmek kalandos világa, az amerikai metropoliszok nyüzsgése és a lélegzetelállító kanyonok szépsége képzeletben már évtizedekkel ezelőtt magával ragadta a jászberényi Kónya Györgyöt. A világutazó nagy álma tavaly novemberben valóra vált, eljutott ugyanis Amerikába, ahol „Papa és a gyerekek” felfedezték a nyugati-part csodáit.

Kónya Györgyöt sokan nem csak a Jászberényi Futball Club kispályás labdarúgó szakosztályának vezetőjeként ismerik, hanem világutazóként is. A Bakancslista sorozat legutóbbi rendezvényén nemrég „Amerikából jöttem”, a nyugati-part csodái címmel tartott fényképes, videós előadást a Déryné Rendezvényházban. A jászberényi utazóval az élménybeszámoló után beszélgettünk.

– Természetesen nem egyedül kalandozok, hanem a fiaimmal és barátaikkal – kezdte. – Úgy szoktam mondani, hogy mi vagyunk a „Papa és a gyerekek”. Mindig csodálatos élményt, boldogságot jelent számomra, amikor a fiatalokkal elindulunk és vidáman barangoljuk be a kiválasztott országot. Így voltunk már együtt például Dubaiban, a Kanári-szigeteken és Thaiföldön is. Tavaly novemberben pedig egy régi nagy álmom vált valóra, eljutottunk Amerikába. Harminc nap alatt felfedeztük a nyugati-part csodáit. És már készülünk az újabb kalandra, a napokban indulunk ugyanis Indonéziába – mesélte. Az USA-ban tett látogatásról szóló online megjelent cikket valószínűleg már Ázsiában olvassa el a kis csapat.

– Amerikai utazásunk során ötezer kilométert tettünk meg, minden napunkat előre megterveztük. Jászberényből Koppenhágába, onnan Londonba, majd Los Angelesbe vezetett a repülőút. Szavakkal nehezen tudom kifejezni, hogy milyen felemelő érzés volt a megérkezés. Los Angeles után a Hawaii-szigeteken töltöttünk el néhány napot, ahol a trópusi, Csendes-óceáni partvidék „beachhangulata” és látványa maga volt a földi paradicsom – részletezte.

– A Hawaii-szigeteken jártunk Pearl Harbor haditengerészeti kikötőjében is. Az ott található nemzeti emlékhely az amerikai történelem legsúlyosabb vereségét idézi. Ahogy sokan nevezik, a sorsfordító történelmi helyszínen számos fénykép és film mutatja be az 1941. december 7-i Pearl Harbor elleni japán légitámadás katasztrófáját, ami után az USA belépett a második világháborúba. Az egyik elsüllyesztett hadihajó roncsa, az USS Arizona ma is az áldozatok emlékét őrzi – mondta.

A Hawaii-szigetekről néhány nap múlva visszautaztak Los Angelesbe. Elmondása szerint a híres metropolisz Kalifornia államban tényleg olyan volt, mint a filmekben.

– Az óriási forgalom és nyüzsgés szinte magával ragadott. Persze, nem is mi lennénk, ha nem várt „kalandos” események nem értek volna bennünket. A repülőtéren a fiam egyik bőröndjében ugyanis radioaktív sugárzást észleltek. Nem értettük az egészet, mi történhetett…Hát, nem kívánom senkinek azt a három órás várakozást, amit aggodalommal, félelemmel töltöttünk el. Végül kiderült, hogy valójában vaklárma az egész és nincs semmi gond.

– Később aztán, az izgalmak után alig vártam, hogy végre megérkezzünk Los Angeles leghíresebb részére, Hollywoodba, a filmgyártás „Mekkájába”. A város fölött magasodó hegy oldalában található Hollywood feliratot rengeteg ott játszódó filmben láttam már. Élmény volt kedvenc filmjeim helyszínén járni, a hírességek sétányát is felfedeztük. Megismertük Beverly Hills, Santa Barbara, Santa Monica és San Francisco látványosságait is – számolt be György.

Köztudott, hogy a San Jose-ban található Winchester-ház rejtelme vonzza a turistákat. – Természetesen ezt sem hagytuk ki. Szellemekkel ugyan nem találkoztunk, ám mégis különös légköre volt ennek a kastélynak, hiszen olyan titokzatos volt ott minden. A ház története az 1880-as évekbe nyúlik vissza, névadója Sarah Winchester, egy híres fegyvergyáros felesége volt. A legenda úgy tartja, hogy az asszony egy jósnő látomásának hatására kezdte el építeni a házat, amit aztán nem fejezett be. A jövendölés szerint Sarah-t azoknak az áldozatoknak a szellemei kísértik majd, akiket a férje üzemében gyártott fegyverekkel öltek meg.

– Állítólag a jósnő tanácsolta neki, hogy építsen egy házat, amivel távol tudja tartani a kísérteteket. Ez a ház aztán Sarah haláláig folyamatosan épült, közel kétszáz szoba, labirintusszerű lépcsők, rengeteg ajtó és ablak található benne. Egy kicsit féltünk attól, hogy majd eltévedünk, de ez nem következett be és szerencsésen kijutottunk a házból – idézte fel.

Az amerikai kalandok sorát persze még a végtelenségig lehetne folytatni, hiszen az említetteken kívül a Las Vegas-i kaszinók világa, az Elvis Presley kultusz és a nyolcsávos autóutak is elkápráztatták az utazókat. „Papa és gyerekei” az óriási távolságokat úgy küzdötték le Amerikában, hogy autókat béreltek és négy keréken rótták a mérföldeket. Egy napra nem is akármilyen csodával, egy önvezető Teslával közlekedtek…

– Úgy érzem, hogy egyszerre volt káprázatos és félelmetes. Technológiai csoda, ugyanakkor nem mi irányítottuk, ezért féltünk attól, hogy nehogy balesetet okozzunk, de minden rendben ment. Felejthetetlen volt, miként az utazás is – tette hozzá.