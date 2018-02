A kamerák előtt törtek-zúztak a fiatalok Kunszenten

Ennyire buták voltak? Vagy ittasak? Netán mindkettő? Ezek a kérdések fogalmazódtak meg a lakosok körében, miután kiderült, valakik a Körös-parti sétány mellvédjének műkő lapjait darabokra törték. Tették ezt három különböző alkalommal, mindannyiszor a térfigyelő kamerák „szeme” láttára.

– Szinte hihetetlen, hogy a fiatalok belenézve a készülékekbe, csaknem integetve nekik, nyugodtan garázdálkodtak – meséli a város közterület-felügyelője.

Tompa László több napnyi felvételt tanulmányozott, hogy kiderüljön, kik voltak az elkövetők és egyáltalán mikor történt a rongálás. Azon is megdöbbent, hogy az egyik rongálás nem is éjszaka történt.

Kora este törtek-zúztak a huszonévesek, akik nem foglalkoztak sem a lelepleződés lehetőségével, sem annak következményével.

A károk felmérése után kiderült: a Farkas-kanyarban tizenegy darab műkő fedőburkolatot tettek tönkre az ismeretlenek. A városgondnokság már elszállította az összetört lapokat, amelyiket lehet, kijavítják, amelyiket nem, azt újragyártatják. Az önkormányzatnak több százezer forintos kára keletkezett.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Pénteken értesítettek, hogy mi történt, feltehetően tehát csütörtökön este történhetett az első rongálás – mondja Wenner-Várkonyi Attila polgármester.

– A feljelentést rögtön megtettük, a térfigyelők felvételeit átadtuk a rendőrségnek. A kedélyek még le sem nyugodhattak, amikor szombaton újabb fedlapokat törtek össze. Vasárnap ismét visszatértek… Hogy ugyanaz a csoport-e, majd kiderül. Ami biztos, hogy az elkövetők személyazonossága tisztán kivehető a felvételeken.

A településvezető hozzátette, a rongáló fiatalokkal szemben minden törvényes és lehetséges eszközzel fellépnek. Leginkább a nyilvánosság erejét használják ki, minden, a hétvégi eseménnyel kapcsolatos (törvényesen kiadható) információt megosztanak például a lakosokkal. Tudják csak meg a helyeik, mi történik körülöttük.

– Az okozott kár ellenértékét kőkeményen behajtjuk – fogalmaz egyértelműen a polgármester. A helyiek nem csak egymás közti beszélgetésben, de közösségi oldalon is minimum sok száz órás, nyilvános közösségi munkát javasolnak az elkövetőknek.

A valós büntetés azonban még ennél is súlyosabb lehet: akár egy évig terjedő szabadságvesztés. A büntetési tétel persze nagymértékben függ az okozott kár nagyságától.

Ezt már a megyei rendőrkapitányság sajtóreferensétől tudjuk meg, aki jó hírrel szolgált. Miután a nyomozók adatokat gyűjtöttek, tanúkat kutattak és kamerafelvételeket elemeztek, rövid időn belül azonosítottak két helyi fiút. A fiatalok még húszévesek sincsenek: az egyik 18, a másik csak 17. A fiúkat tegnap már gyanúsítottként hallgatták ki.

– Még én sem tudom, kik az elkövetők, de egy kisvárosban ez nem maradhat sokáig titokban. A srácokat nem sajnálom, gondolkodtak volna akkor, amikor törtek-zúztak – zárta gondolatait a településvezető.

Tavaly lámpákat tettek tönkre

Az önkormányzat csak nemrégen kezdett a település közterületeire térfigyelő kamerákat szerelni. A Körös-partra pár hónappal ezelőtt kerültek a készülékek.

Úgy tűnik, egyelőre nem sok visszatartó ereje van a kamerának, de Wenner-Várkonyi Attila polgármester bízik benne, hogy a mostani eset után ez megváltozik.

A jövőben pedig újabb kamerákat helyeznek ki a sétány környékére. Erre – úgy tűnik – nagyon is szükség van: tavaly a kandeláberek lámpáit tették tönkre rongálók. Az önkormányzat már nem is mert sok ezer forintos ledes fényforrást vásárolni, inkább hagyományos, olcsóbb izzókat helyeztek be a foglalatokba.