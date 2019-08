Káprázatos produkciókat mutattak a szolnoki rúdsportosok Romániában

A romániai Szalacsba hívták bemutatózni a szolnoki rúdsportoló lányokat. Egy nagyszabású vidéki fesztiválon kápráztatták el a közönséget lélegzetelállító produkcióikkal. Az esemény azért is különleges, mert elsőként mutattak be karikás műsort, amely a jó és rossz szembeállításáról szólt.

A lányok az angyal és ördögök harcát vitték fel a cirkuszi artisták által is használt vaskarikára. Egyéni és páros elemekkel játszották el a történetet a felfüggesztett sportszeren. Edzőjük, Kozma Nikolett, aki szintén szerepelt a műsorban, mint angyal karakter, pozitívan nyilatkozott az eseményről.

– Már a korábbi években is volt szerencsénk fellépni Szalacson, akkor csak rúdsportbemutatót tartottunk. Idén azonban mindkét eszközt vittük, de azt hiszem, a karikázás különösen jól sikerült – számolt be lelkesen. Megosztotta azt is, hogy jó érzéssel érkeztek a helyszínre, ahol már nagyon várták őket, több mint kétezren voltak kíváncsiak a sportolókra.

– Teljesen más érzés művészi vonatkozásban szerepelni a karikán. A versenyeken szabályok vannak és szoros menetrend. Egy ilyen rendezvényen azonban könnyebben belevisszük az elemekbe a saját személyiségünket is. Így minden mozdulat finomabbá, szebbé válik, önfeledtebb a szereplés. Ezt a nézők megérzik, talán ezért is tetszik nekik annyira – fejtette ki Nikolett.

Persze alapos felkészülés előzte meg a produkciót. A lányok több héten át gyakoroltak, hogy az egyéni és párosan bemutatott trükköket megfelelően kivitelezhessék.

– A bizalom nagyon fontos, ezt már a versenyen megtanultam. Az ott szerzett tapasztalatok segítettek, hogy a fellépésen is magabiztos legyek. Persze izgultam egy kicsit, hiszen hatalmas tömeg volt kíváncsi ránk. De nagyon élveztem a szereplést! – vette át a szót Szabó Patrícia Renáta, a trió egyik ördögét alakító tagja. Hozzátette, hogy a performanszuk végén nagyon sok gyerek szeretett volna közös fotót készíteni velük. Sőt! Még aláírást is kértek tőlük.

– Számomra ez volt az első karikás fellépés. Fiatalabb koromban néptáncosként szerepeltem, de ez most más élmény volt. Ennyi lelkes emberrel még nem találkoztam! A kislányok pedig nagyon aranyosak voltak! A műsor végén odaszaladtak hozzánk és kérdezgettek, hogyan lehet megtanulni mindezt és hol? Készíthetnek-e fotót velünk? Mintha sztárok lennénk! – mesélte lelkesen Simon Szandra, a csapat másik „ördöge”.

Persze a rúdsportbemutató is látványos volt. A stúdió egyik kiváló atlétája, Somogyi Adrienn, valamint Kozma Nikolett mutattak be egyéni elemeket, illetve párosban szintén megcsillogtatták tehetségüket.

– Én magam is a közönség szeretetét és őszinte érdeklődését emelném ki. A rajongásuk szinte hihetetlen, életemben nem kértek még tőlem aláírásokat, itt pedig nem győztem osztogatni. Felemelő élmény volt! – idézte fel a különleges pillanatokat Adrienn.