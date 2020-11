Karácsonyig elkészülnek az útjavítással Abádszalók térségében

Egy hete megjelentek a munkagépek Tiszaszőlős, Tiszaderzs és Abádszalók környékén, velük együtt a forgalomkorlátozások is rendszeres szereplői lettek a közlekedésnek. Nagy munka zajlik ugyanis a Tisza-tó körüli úthálózat javítása érdekében, gyakran találkozhatunk a Magyar Közút szakembereivel ezekben a napokban, hetekben.

Nemrég elkészült a Fegyvernek és Tiszafüred közötti útfelújítás első szakasza, Tiszaroff felé haladva, továbbá új burkolatot kapott a vasútállomáshoz vezető út Abádszalókon. Két hete számoltunk be arról is, hogy már a kiviteli tervek készülnek a Tiszaszentimre és Tiszaszőlős közötti útszakasz felújítására, a kivitelezés azonban minden bizonnyal csak jövőre veszi kezdetét. Eközben Tiszafüreden is újabb utak felújítására kaptak forrást.

– Abádszalóktól egy kilométerre, Tiszaderzs irányába egy háromszáz méteres útszakasz teljes szélességű pályaszerkezet-építése zajlik két új aszfaltréteg beépítésével – adott tájékoztatást hírportálunk megkeresésére a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kommunikációs osztálya.

– Emellett a Tiszaszőlős-Tiszaszentimre csomóponttól Tiszaderzs irányába ezerkétszáz méter hosszú útszakaszon lokálisan új pályaszerkezet-építés zajlik – részletezték válaszukban.

Ezért találkoznak tehát az arra járók forgalomkorlátozó közlekedési lámpákkal és táblákkal, valamint a Magyar Közút munkatársaival, ha Tiszaderzs, Abádszalók és Tiszaszőlős között közlekednek.

A munkálatok október huszonhatodikán indultak, és várhatóan decemberben, még karácsony előtt véget érnek.