Karády-dallal nyerte meg a Táncdalfesztivált

Hangjával nemcsak közönségét, de a zsűrit is elkápráztatta Cseh-Niczky Nikolett, aki megnyerte a Szolnok Tv által szervezett Táncdalfesztivált.

A fiatal énekesnő gyerekkora óta rajong a zenéért, a dzsessz és a pop világa áll a legközelebb szívéhez. A kunszentmártoni zeneiskola igazgatóhelyettese ráérő idejében szívesen foglalkozik az intézmény növendékeivel.

Igazi retró hangulatot varázsoltak a megyénkbeli énekesek a Cserkészházba a közel­múltban, ugyanis a városi televízió idén második alkalommal rendezte meg énekversenyét. A négytagú zsűri szerint a fiatal, lelkes dalnokok újszerűen tolmácsolják a régi korok népszerű dalait.

– A tavalyi kiíráson nézőként voltam jelen, de már akkor megfogalmazódott bennem, hogy szeretnék ezzel a zenekarral fellépni. Így figyeltem a jelentkezési határidőt, és kapva kaptam az alkalmon. A válogatót a televízió stúdiójában tartották, majd Mezőtúron és a Jászságban volt a közép- és az elődöntő – mesélte a kunszentmártoni Cseh-Niczky Nikolett, aki hozzátette, hogy ezeken az alkalmakon az adott alapokra kellett énekelni, mintegy fél playbackként.

Karády Katalin Mindig az a perc című számával készült a megméretésre.

– A férjem billentyűs a zenekarban, ő javasolta, hogy mely dalokat ne válasszam. És egyébként is olyat szerettem volna, ami nem általános. Ez a dzsesszes feldolgozás közel áll a szívemhez. A zenekar is meghangszerelte, így lett kerek – avatott be a dalválasztás részleteibe az énekesnő, akinek az egész családja muzikális.

– Apukám autodidakta módon tanult meg gitározni, tizenéves kora óta különböző szórakozóhelyeken zenél, anyukám kórustag. De nálunk a testvéreimmel alap dolog volt, hogy mindenki zongorázott, tehát ebben nevelkedtem. Apa viszonylag korán bedobott a mély vízbe, és a szilveszteri bálokon egyre több dalt bízott rám, ami sokat fejlesztett a színpadi megjelenésemen, segített a mikrofontartás elsajátításában és egyéb gyakorlati tapasztalatok gyűjtésében.

– Általános iskola hatodik osztályában döntöttem el, hogy zeneművészeti középiskolát választok, ahol magán- és dzsesszénekes szakon végeztem, majd a főiskolán ének-zenét és karvezetést tanultam, de közben bárénekesnőként is kipróbáltam magam.

A klasszikusok mellett az évek alatt a popzene is a szívéhez nőtt. Közel négy éve több zenekarban is énekel. A szentesi Fuvi Band mellett a kunszenti Tanárok együttesével országszerte vállalnak fellépéseket. Akadnak olyan napok, amikor egymás után három koncerten is szórakoztatják a közönséget.

– Csupa jó élményem van, el sem tudom képzelni, hogy ne az énekléssel foglalkozzak – mondta mosolyogva a kunszenti zeneiskola igazgatóhelyettese.