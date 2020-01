Karcagra látogatott a kazah nagykövet

Karcagra látogatott a minap Abdrasov Zsanibek, a Kazah Köztársaság Rendkívüli és Meghatalmazott Nagykövete, Yedil Myrzakhanov első titkár és Kaiser Karbozin tanácsadó.

A városházán Dobos László polgármester fogadta a vendégeket és mutatta be nekik a Nagykunság fővárosát. A találkozón részt vett Varga Mihály pénzügyminiszter, dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő és Horváth László tiszteletbeli kazak konzul.

A megbeszélés után a nagykövet hírportálunknak elmondta, hogy Kazahsztán és Magyarország közötti együttműködés legfontosabb területe a jövőben is a mezőgazdaság lesz. Kazahsztánnak az egyik legfontosabb közép-európai partnere hazánk, szeretnék több területtel is bővíteni a meglévő együttműködést, például korszerű technológiák, ezen kívül K + F (a kutatás és fejlesztés) és az innováció területén és vannak lehetőségek – mondta a nagykövet, aki szólt a két ország közötti együttműködést is segítő közvetlen repülőjáratról.

– 2017 júniusában indult az első közvetlen járat Budapest és Nur-Sultan között, amelynek nemcsak a turizmus élénkítése a célja, hanem az üzleti élet, kapcsolatok felépítése is. A közvetlen járattal azonban nemcsak Kazahsztán érhető el gyorsabban, hanem rajta keresztül több ország is könnyebben látogatható a magyarok számára – fogalmazott a diplomata, aki december közepén érkezett Budapestre és az első vidéki látogatása volt a karcagi.

– Karcag történelmi szempontból is nagyon fontos számunkra, a közös történelmünk, a kunok letelepítése kapcsán. Emellett azért is, mert az 1993-ban megalapított budapesti nagykövetségről azóta minden pozícióját betöltő kazah nagykövet ellátogatott Karcagra, a kunok fővárosába. Ezt a hagyományt szeretném folytatni én is.

– Karcag határában van a Kun Emlékhely. Meglátogatta?

– Természetesen, első utunk Budapestről az emlékműhöz vezetett, mert ez egy nagyon fontos emlékmű számukra is. Hiszen azoknak a kunoknak állít emléket, akik itt kerestek új otthont. Ezenkívül fontosnak tartottam meglátogatni a Györffy István Nagykun Múzeumot is. A kunok évszázadai kiállítás megtekintése olyan volt számomra, mint egy történelmi séta arról, hogyan telepedtek le itt a kunok.

– Szeretnénk a legnagyobb ünnepünkkel a naurizzal megismertetni a karcagiakat március végén. Ősidők óta ünnepeljük a márciusi nap-éj egyenlőséget. Ez nagyon fontos ünnep a társadalom összekovácsolásában. Nálunk már muszlin vallás van, de a naurizt már akkor is ünnepeltük, amikor nem azok voltunk, így minden évben megtartjuk. Számomra az ünnep üzenete, hogy összetartja az embereket – mondta a nagykövet, aki mint megtudtuk már hallott a hungarikumnak számító karcagi birkapörköltről, de még nem kóstolta.

– Ez ma megtörténik, és hasonló ízélményt várok, mint otthon, hiszen nálunk is nagy tradíciója van a birkafőzésnek, csak mi másképp készítjük. A híres Karcagi Birkafőző Fesztiválról is hallottam már, és tudom, hogy minden évben a követség is főz, úgyhogy nyáron én is itt leszek a versenyen – ígérte meg Abdrasov Zsanibek, a Kazah Köztársaság Rendkívüli és Meghatalmazott Nagykövete.

– A nagykövettel már volt egy személyes találkozó Budapesten, s azt kell mondanom, egy olyan komoly diplomatát kapott most a „magyar ügy” Kazahsztánban, amire régóta vártunk – mondta a karcagi találkozón Varga Mihály pénzügyminiszter. – Bízom abban, hogy fel tudjuk gyorsítani, és meg tudjuk lendíteni azokat a kapcsolatokat, amelyek kicsit leültek. Mint gazdasági kérdésekkel foglalkozó ember azt várom a nagykövet úrtól, hogy a magyar és a kazah vállalkozások közötti együttműködés élénkül.

– Volt időszak, amikor 600 millió dollár volt a magyar-kazah külkereskedelmi forgalom, most ez alatt vagyunk. Azt tűztük ki célul, hogy ez néhány éven belül meglesz. A gazdasági kapcsolatban is erősödést jelenthet a közvetlen járat Budapest és Nur-Sultan között. Lényegében 4,5-5 óra alatt oda lehet érni a másik fővárosban. Nagyon sok olyan internetes bejegyzést látok, ahol turisták egy hosszú hétvégére csütörtöktől vasárnapig kimentek kicsit szétnézni. Onnan már nincs olyan messze Almati, egy másik nagyon szép városa az országnak. Hallok már horgászokról, vadászokról, akik a Kaszpi-tenger mellé zarándokoltak el. Tehát a turisztikai folyamatok beindultak.

– Az, hogy a nagykövet úr, aki december közepén adta át a köztársasági elnöknek megbízólevelét, és már itt van Karcagon, azt jelzi, fontosnak érzi ő is a kunokat. Rendkívül felkészülten érkezett, utánanézett a történelmünknek is. Bízunk benne, hogy olyan élményekkel megy haza, amelyek kicsit mindig visszahúzzák majd ide – mondta a miniszter, aki a jövőben is azon dolgozik, hogy a két ország között még jobban felerősödjenek a gazdasági kapcsolatok.

F. Kovács Sándor a térség országgyűlési képviselője is több ponton érintkezik a a kazahokkal, hiszen a Kunszövetség elnöke és a parlamentben is a kazah albizottság tagja.

– Harmadjára találkoztam a nagykövet úrral, ott voltam, amikor meghívtuk Karcagra. Azt gondolom, nagyon szép és gyümölcsöző kapcsolatai vannak Magyarországnak Kazahsztánnal, így Karcagnak is. Hozzátette, példaértékű, hogy egy európai uniós ország egy közép-ázsiai országgal ilyen kitűnő nemzetközi és kereskedelmi kapcsolatokat ápol.

– Ennek egy nagyon fontos sarokköve Karcag és a Nagykunság – vélte a politikus, aki elmondta, nagyon várja a Karcagon rendezendő tavaszünnepet, a naurizt.