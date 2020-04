Kardiológusok segítenek a vonal végén Szolnokon

Szív- és érrendszeri betegeknek nyújtanak telefonos segítséget a Hetényi Géza Kórház Kardiológiai Centrumának orvosai.

Ezzel is elősegítik, hogy a régió kardiológiai betegei a járvány idején is megfelelő ellátásban részesüljenek.

– A mostani időszak próbára teszi a pácienseket és az orvosokat egyaránt, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy a megváltozott körülmények között is biztonságban érezhessék magukat a betegeink – mondta dr. Herczeg Béla főorvos, a Szolnoki Kardiológiai Centrum vezetője.

– A Magyar Kardiológiai Társasággal közösen döntöttünk úgy, hogy telefonos tanácsadási, konzultációs lehetőséget biztosítunk. Ennek megfelelően hétfőtől-csütörtökig kilenc és tizennégy óra között, pénteki napokon kilenc és tizenkét óra között érhető el a 20/435-9103-

as telefonszám, melyen mindig egy szakorvos várja a hívásokat. A technikai feltételeket a Szívügyünk Szolnok Alapítvány teremtette meg ehhez.

Nyilvánvaló, hogy elsősorban a szív- és érrendszeri betegek hívását várják, de bárki telefonálhat, ha szükségét érzi.

– A Szolnoki Kardiológiai Centrum jelenleg is folyamatosan üzemel, a sürgős ellátást igénylő betegeket természetesen ugyanúgy fogadjuk, mint korábban – hangsúlyozta dr. Herczeg Béla.

– Azok a krónikus betegek azonban, akiknek állapota nem igényel folyamatos orvosi felügyeletet, ezen a telefonszámon tájékozódhatnak, tanácsot kaphatnak. Ha pedig az orvos úgy ítéli meg, vizsgálatra is be tudja hívni őket, hiszen a szakorvos kolléga a számítógépen látja a kórelőzményi adatokat, és ha szükséges, vizsgálati időpontot is adhat a kardiológiai szakrendelésre. A Hetényi Géza kórház kardiológusai így közvetlenül konzultálhatnak a betegekkel, felgyorsíthatják, lerövidíthetik a szakorvosi ellátás menetét. Azok számára is kitűnő lehetőség ez, akik tartva a járványveszélytől, esetleg panaszaik ellenére sem mernek elindulni most a kórházba.

– Úgy tapasztalom, az emberek többsége rendkívül fegyelmezetten betartja a koronavírussal kapcsolatos kéréseket, utasításokat. A város és a környék lakói felelősségteljes magatartást, példás együttműködési készséget tanúsítanak – tette hozzá a főorvos.

– Mi ezzel is szeretnénk hozzájárulni, hogy a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők nagyobb biztonságban érezzék magukat,

panasz esetén mielőbb tanácsot, segítséget kapjanak.