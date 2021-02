Kátyúkár: a megfelelő dokumentáció a bizonyítás kulcseleme

Országszerte százezernyi veszélyes úthiba teszi próbára az autósokat. A kátyúkárok kétharmadát az első negyedév során jelentik a gépjármű-tulajdonosok, ezért most célszerű kátyúbiztosítást kötni – figyelmeztet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ). A kátyúkkal kapcsolatos kártérítési igényeknek csupán a felét fogadják el az illetékes útkezelők, de a körültekintő dokumentáció mellett egy kátyúbiztosítás is jelentősen növeli a kártérítés esélyét.

Megyénkből tavaly közel ötven kátyúkárt jelentettek a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek. Szakemberek szerint ezért érdemes úthibák esetére is biztosítást kötni. A kártérítési igényeknek csupán egy részét fogadják el az illetékes útkezelők, de a körültekintő dokumentáció mellett ez is jelentősen növeli a kártérítés esélyét.

A gyakran erős fagyokkal, jegesedéssel beköszöntő téli időjárás az elmúlt hetekben robbanásszerűen megnövelte az országban található kátyúk számát.

Immár százezres nagyságrendben fordulnak elő kockázatos úthibák közútjainkon.

A kátyúkárok nagy része defekt, az ilyen esetek egy részében a felnit is javítani kell. Emellett gyakran előfordul, hogy a futómű is sérül, sőt, szélsőséges esetben személyi sérülés is bekövetkezhet, ilyenkor pedig a kártérítés összege már több százezer forintos vagy akár milliós tétel is lehet.

A megyei katasztrófavédelem éppen egy hete adott hírt arról, hogy kátyúba hajtott és kilyukadt az olajteknője egy személyautónak Kengyelen, a Dózsa György úton. A helyszínre a tiszaföldvári önkormányzati tűzoltók érkeztek ki, akik felitatóanyagot szórtak a mintegy háromliternyi olajra.

Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője hírportálunk kérdésére elmondta, tavaly Jász-Nagykun-Szolnok megyéből negyvennyolc úthibához kapcsolódó kárbejelentés érkezett a társasághoz, többségében mellékutakról. A kárigények mértéke nagyon szélsőséges, a néhány ezer forintos értéktől a több százezer forintosig terjed. Az esetek körülbelül hetedénél történt már meg a kifizetés.

– Burkolathibák könnyebben alakulhatnak ki a téli időszakban, ugyanis a lehullott csapadék a fagyási-olvadási ciklusok hatására szétfeszítheti az aszfaltot – fűzte hozzá az osztályvezető. – Ilyen jelenségek leginkább csapadékos, illetve változékonyabb, a jelenlegihez hasonló időjárás esetén fordulnak elő. Főleg akkor, ha nagy hőmérséklet-különbségek alakulnak ki rövid időn belül, vagyis nappal fagypont felett van a hőmérséklet, éjszaka pedig alatta.

Mint megtudtuk, a téli időszakban a burkolathibák kijavítására korlátozottan van lehetőség.

– Egyrészt ilyenkor a melegaszfalt-keverő telepek zárva tartanak, és aszfaltmelegítők használatával sem lehet hosszabb távra elszállítani az anyagot, ami így bedolgozhatatlanná válna. Ezért csak ideiglenes, hideg­aszfaltos javításokat tudunk végezni, ha száraz az időjárás és a hőmérséklet nulla fok feletti – fejtette ki Pécsi Norbert Sándor.

– Ahol a javítási munkákat nem tudjuk elvégezni, ott táblázással hívjuk fel a közlekedők figyelmét a burkolathibákra. Útellenőri szolgálatunk azonban folyamatosan járja Jász-Nagykun-Szolnok megyében is a kezelésünkbe tartozó állami közutakat, tőlük, illetve a társszervek és a közlekedők jelzései alapján, valamint az utak úthálózati szerepe alapján ütemezzük be a munkákat a téli időszakban, és folyamatosan dolgozunk a burkolathibák javításán. A tartósabb és hatékonyabb burkolatjavítási munkák elvégzésére tavasztól őszig van lehetőség, a teljes körű felújítások is ebben az időszakban valósulhatnak meg – tette hozzá.

Papp Lajos, a FBAMSZ gépjárműszekciójának elnöke a kátyúbiztosítások fontosságára hívta fel a figyelmet.

– Ezek akár évi két-három ezer forintért megköthetők a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás vagy a casco mellé, de önállóan is elérhetők. Casco mellett is érdemes külön gondoskodni ilyen védelemről, mivel egy úthibából eredő kár csak kirívó esetben ugrik százezer forint fölé, legtöbbször tehát az önrész mértékén belül marad. Emiatt ezekben az esetekben nem a Casco, hanem a kátyúkár-biztosítás nyújthat valódi védelmet – hangsúlyozta.