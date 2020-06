Kedvez az esős idő a megyei gombászoknak

Az utóbbi napok csapadékos, párás időjárása kedvezett a gombáknak. Már a városi parkok gyepén is egyre gyakrabban fel-felbukkannak kisebb-nagyobb kalaposok, az erdőszélekről, rétekről nem is beszélve. Nem csoda hát, hogy jelentősen megnőtt a forgalom a szolnoki vásárcsarnok gombavizsgáló helyiségében is. Egyre többen viszik bevizsgáltatni a begyűjtött gombákat. Legtöbben saját fogyasztásra szánják szerzeményeiket, de akadnak, akik a piacon kínálják eladásra.

Ondok Zsolt nagy kosárnyi szegfűgombával érkezett a piacra, melyet a Széchenyi városrész melletti erdőnél, a Kisgyepként ismert területről gyűjtött be családjával. A jó három kilónyi kis kalapost maguk fogják elfogyasztani.

– Olyankor megyünk ki gombászni, mikor ilyen nagyobb esőzések vannak, és látjuk, hogy akad gomba jócskán – nyilatkozta. – Jól megszedjük ilyenkor magunkat, és elhozzuk a piacra bevizsgáltatni. Régen ezt nem mindig tettük meg, de most élünk ezzel a lehetőséggel. A kedvencünk a szegfűgomba, rengeteg van most belőle, ahol szedtük, ott igazából csak ez terem meg. Lett volna belőle még vagy három ilyen kosárnyi is.

A tiszajenői Gulyás Zoltán is szegfűgombát kínál vevőinek a vásárcsarnokban, amit a falutól távolabb, Cegléd felé szedett.

– Elég sok gomba terem egyelőre – számolt be gyűjtési tapasztalatairól. – Korábban esőhiány volt, most meg már túl sok lesz a vízből. De még jó a termés, az előző napokban hoztam a piacra őzlábgombát, fenyőtinórut és csiperkét is, de most akkora felhőszakadás volt, hogy ezeket a fajtákat nem tudtam szedni.

Az újszászi Vidák Józsefné már negyven éve gyűjti és árulja a gombát a szolnoki piacon. Az ő standján is szegfűgombák kelletik magukat. Most messziről hozta: a gödöllői reptérnél szedte. Mint mondta, ott is terem bőven.

– Tavasszal és ősszel van igazi gombaszezon, de most ideális nekik ez az esős idő – magyarázta Berta Mónika gombaszakellenőr, aki a piacon ingyen végez vizsgálatot.

– Körülbelül két hete hozzák hozzám bevizsgáltatni a gombákat. A mezei szegfűgombából van a legtöbb, azt szedik kilószámra, legtöbben a Nefagnál. Előfordul, hogy összetévesztik más fajjal, például a sűrűbb lemezű mezei tölcsérgombával vagy a viaszfehér tölcsérgombával, de legtöbben már rutinosak. Bőven terem most a nagy őzlábgomba is, emellett szoktak hozni csiperkét, tinórut, déli tőkegombát – sorolta.

Megtudtuk, veszélyes gombát főleg ősszel visznek, jellemzően gyilkos galócát.