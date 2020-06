Kerékpárra pattanva is tartsuk be a szabályokat megyénk útjain

Itt a nyár, akinek lehetősége van rá, kerékpárra pattan. Akár munkába járáshoz, akár szabadidős tevékenységhez vesszük elő a kétkerekűnket, fontos, hogy körültekintően, és műszakilag jó állapotú biciklivel induljunk el.

Használat előtt feltétlenül ellenőrizzük a kerékpárunkat, mert sokszor kiderül, hogy kopottak a fékek, vagy a kerekekkel van gond, ami akár balesetet is okozhat. Ha műszakilag rendben van a biciklink, gondoskodjunk az első és hátsó lámpáról, illetve csengőről, melyek meglétét a KRESZ is előírja! Gyermekeknek kötelező a bukósisak viselete.

Ha minden rendben van a járgányunkkal, elindulhatunk. Ettől kezdve az odafigyelés a legfontosabb, megfelelő éberség hiányában ugyanis egy pillanat alatt megvan a baj. Ismert utakon előfordulhat, hogy „rutinból” kerékpározunk, és emiatt lankad a figyelmünk. Ismeretlen helyeken járva pedig bármikor váratlan meglepetések érhetnek bennünket, így például útfelújítások, építkezések.

A legfontosabb szabályokat pedig mindig be kell tartani! Mindig legyünk láthatóak, lámpával vagy fényvisszaverő mellény viselésével.

Ha kell, használjuk a csengőt, szükség esetén mindig hívjuk fel magunkra a többi közlekedő figyelmét. S ahhoz, hogy meghalljuk a másik kerékpáros csengetését, fontos, hogy ne viseljünk fülhallgatót. Sajnos manapság sokan nem tartják be ezt a szabályt, pedig mindez akár az életünkbe is kerülhet. Ha kell, adjunk elsőbbséget, ne álljunk meg az autók holtterében, kanyarodáskor nézzünk hátra és jobbról sose előzzünk, kivéve a lámpánál álló kocsisort, de azt is óvatosan. Ezeken kívül nagyon sok mindenre oda kell figyelni kerékpározáskor, hogy mindig épségben hazaérjünk.