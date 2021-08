Kerékpártúrán is próbára tehették magukat a karcagi sportnapon

A program az Otthonról haza! egyik állomása volt.

Ezt ne hagyja ki! Így politizálnak a baloldalon az aranyérmek nyomában

Tekerj és kirándulj velünk! címmel rendeztek sportnapot a karcagi Akácliget Gyógy- és Strandfürdőben szombaton. Mint Győri Kristóftól, a rendezvény egyik szervezőjétől megtudtuk, a program az Otthonról haza! egyik állomása volt. A Nemzeti Összetartozás Túra rendezvénysorozat másfél hónapjának a végső állomása volt a karcagi, az augusztus 20-i záró program előtt, amikor nagyon sok határon túli országból indulnak el kerékpárosok Budapestre.

A karcagi programba több civil szervezet és a Déryné Kulturális Központ is bekapcsolódott. A nap során városismereti séta volt két alkalommal is, melyeket Keserűné Ébner Tünde vezetett, többen pedig kerékpáros túrákra is indultak.

A hosszabb – nagyjából 40 kilométeres – szakaszt dr. Fazekas Sándor földügyi kormánybiztos vezette, a vele tartók – köztük Szepesi Tibor polgármester is – a Kecskeri víztározóhoz, a Bócsai legelőhöz, a Hármashatárhoz (Kunhegyes, Kenderes, Karcag) és a Gergely-halomhoz tekertek el. A pihenőhelyeken érdekességeket hallgattak meg a túravezetőtől a határrész történetéről, annak növény, madár és vízi világáról.

Albert Krisztián a Zádor hídhoz vezette rövidebb – 13 kilométeres – szakaszú kerékpártúrát, amit már óvodások és iskolások is vállaltak, szüleikkel együtt. A szakember szintén érdekességeket osztott meg a pusztai látnivalókról a túrázóknak. A kerékpár és gyalogos túrákról visszaérkezőknek az ebéd galaburgyi volt a Karcagi Birkafőzők Egyesületének jóvoltából, délután pedig karcagi sportegyesületek mutatkoztak be, ahol volt táncműsor és koncert is. A nap során az EFI-LEK Egészségfejlesztési Központ egészségfelmérést végzett.