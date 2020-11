Keresi a megoldást a szolgáltató a Holt-Tisza-parti áramszünetekre

Szeptemberben már foglalkoztak a problémával, ám az nem oldódott meg teljesen. Most újabb lépéseket tesznek a kellemetlenség felszámolására.

Folyamatos, rövid ideig tartó áramszünetekre panaszkodnak a Vízpart körút környékén élők. Szeptemberben már érkezett bejelentés az E.ON Hungária Zrt. ügyfélszolgálati munkatársaihoz. Akkor bejárták az adott hálózatszakaszt, és beazonosították a probléma forrását. A szakemberek szerint egy magánterületen ültetett, gondozatlan diófa okozta a visszatérő hibát. A gallyazási munkálatokat elvégezték, ellenben az áramszünetek nem maradtak abba.

– Szinte mindennap elmegy az áram egy rövid időre, csupán villanásnyi a kimaradás, de nem tesz jót a háztartási gépeknek – számolt be róla olvasónk, Méri Csaba.

– Megerősítjük az észrevételeket, sajnos az októberben elvégzett gallyazás és a sérült légkábelek újraszigetelése nem hozta meg a várt hatást, továbbra is tapasztaltunk pillanatnyi áramszüneteket. Kollégáink ezért a tágabb környezetre is kiterjedő hálózatbejárást végeztek, és megállapították, hogy további gallyazásra is szükség van.

– Az újabb munkálatok a területet árammal ellátó középfeszültségű hálózat környezetét érintik – felelte megkeresésünkre Varga Ivett.

Az E.ON Hungária Zrt. regionális kommunikációs szakreferensének tájékoztatása szerint a biztonságos munkavégzéshez a kérdéses szakaszt áramtalanítani kell. Az üzemszünetet csütörtökre tervezik, erről az érintetteket előzetesen értesítették.

– Arra számítunk, hogy az újabb gallyazással a hibajelenség megszűnik. Mindenesetre továbbra is kiemelten figyeljük ezt a területet, hogyha szükséges, további lépéseket tegyünk – hangsúlyozta. Hozzátette: ez az eset is felhívja a figyelmet arra, hogy a villamos vezetékek környezetében szükség van a növényzet rendszeres gondozására.

A szakreferens továbbá kiemelte: a tapasztalatok alapján nem jellemző, hogy a rövid idejű áramkimaradások a készülékek meghibásodásához vezetnének. Amennyiben valaki mégis ilyet tapasztal, az igény pontos megjelölésével ügyfélszolgálati csatornáikon tudja ezt jelezni. A bejelentéseket minden esetben egyedileg, az adott fogyasztási helyre vonatkozóan kezelik.