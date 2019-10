Kertjükért kapott országos díjat a mezőtúri család

Sokan a nyugalom és béke szigeteként tekintenek kertjükre, mondván, a kinti teendők az aktív pihenés szerves részét képezik.

Nincs ezzel másként a mezőtúri Jászné Polgár Mária és férje, Jász Ferenc sem. De ők nem álltak meg itt, merthogy beneveztek a legszebb konyhakertek versenyébe, melyen országos díjat nyertek el.

Hat éve vettük meg ezt a csodát. Előttünk tizenöt évig nem művelte senki. Volt vele munka bőven – kezdte Mária. Elmesélte, hogy az ezerhatszáz négyzetméteres területet először bekerítették, majd kutat fúrattak és bevezették az áramot. Jó néhány kiszáradt fát kellett eltávolítaniuk, de így is megmentettek tizenöt matuzsálemet.

– Nagy részük elmúlt negyvenéves, itt őshonos fajták. A régiek helyére persze ültettünk újakat. A pompás lombosok mellett számos évelő és hagymás növény talált itt otthonra.

A házaspár úgy választotta ki a fajtákat, hogy kora tavasztól késő őszig gyönyörködhessenek a káprázatos színekben.

– Nyugdíjasok vagyunk, én tanítónőként dolgoztam, a férjem tűzoltóként. Három lányunk van, akik összesen öt unokával ajándékoztak meg minket. A kertet a felszabadult időnk miatt és számtalan, közös élmény reményében vásároltuk meg. Eddig nem kellett csalódnunk – árulta el mosolyogva.

Eleinte csak saját örömükre csinosították a kertet. A nagyszülők szeretetteljes irányítása mellett az apró kezek szorgos munkája is sokat hozzátett az udvar mai képéhez.

– A kertészkedés szeretetét, és ha lehet így fogalmazni, tudományát otthonról hoztuk. Szüleink, dédszüleink ismerték a természet, az állatok szokásait. Tudták, hogy magot csak meleg földbe szabad vetni, ismerték a jeleket, amelyek esőre figyelmeztetnek. Ahogy mi is észrevétlenül magunkba szívtuk ezt a tudást, úgy adjuk át a csemetéknek. Nem riadnak vissza a gyomlálástól, kapálástól sem, a gyümölcs szedést pedig kifejezetten szeretik – részletezte a nyugdíjas pedagógus.

Arról is mesélt, hogy a „mesekertet” az állatok szintén gyakran felkeresik. A sün a legkedvesebb vendégük, de sokféle rovar, kismadarak, sőt még baglyok is megfordulnak időnként a portán.

– Hatalmas élmény meglesni őket a gyerekekkel. A kertnek csak az egyik felét telepítettük be növényekkel, a másikon főzésre, játékra alkalmas részeket alakítottunk ki. Egy munkával töltött nap után édes itt a pihenés. Szívesen gyönyörködünk a növényekben, gyümölcsfákban. Azt hiszem, egy ilyen alkalommal született az ötlet is, hogy elinduljunk a kertek versenyén – avatott be lelkesen.

Az országos kezdeményezést Karcag alpolgármestere, Kovács Szilvia indította 2012-ben. A Jász család már akkor is csatlakozott, eleinte kisebb sikereket értek el. A kert azonban, amelyet rendületlenül gondozott együtt az egész család, évről évre többet fejlődött.

– Sokféle követelménynek kell megfelelni. Így hát telepítettünk gyógynövényeket is. Sorban nyílik és illatozik a bársonyvirág, csalán, levendula vagy a sáfrányos szeklice. Van komposztálónk, és a talaj táplálásához csak szerves trágyát használunk. A vegyszereket teljesen elhagytuk, riolittufával, fahamuval helyettesítjük őket. A csalánlé pedig sok betegség ellen véd, kizárólag ezzel permetezünk a kertben – magyarázta.

Az pedig igen hálás a gondoskodásért. A veteményes és a gyümölcsös is mindig gazdag terméssel ajándékozza meg gazdáit. Idén a sütőtök harminchárom kilogrammosra, a szilvafára felfutó kolbásztök pedig kilencvenhat centiméteresre nőtt meg. Mária elmondta, hogy vetésforgót alkalmaznak, locsolni mindig kora reggel szoktak. A munkálatokat, a kert részeit és növényeit fotókkal együtt dokumentálniuk kellett, majd több fordulóban eljuttatni a zsűrinek. Volt, hogy negyven fotót is kértek, Mária és családja pedig szorgalmasan tett eleget a fordulók kívánalmainak. Emellett, szintén a szabályoknak megfelelően, az önkormányzat munkatársai is gyakran kivonultak kertszemlére.

– Valójában hat éve pályázunk már. Kétszer jelöltek az országos díjra minket, ám ezt idén sikerült elnyerni először. Nagyon büszkék vagyunk, hiszen összesen kétezer-ötszáz fő jelentkezett a versenyre! A tizedüket terjesztették fel erre a díjra, akik közül majdnem ötvenen kaptak elismerést. Köztük mi is!

Az elismerés mellett a Kossuth-díjas szobrászművész, Györfi Sándor kisplasztikáját is megkapták.

– Ez a kert tényleg csodálatos! Összeköt minket, általa és benne megtaníthatjuk a gyerekeknek az élet, a természet szeretetét és azt, hogyan vigyázzanak rá. Azt hiszem, ennél nemesebb célt aligha találhatnánk ezekre az évekre.