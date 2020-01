Készüljünk fel a fagyra, ha el akarjuk kerülni a kárt!

A tartós hideg komoly károkat okozhat az aknában vagy a fűtetlen pincékben található vízmérőkben, sőt a falakon belüli vízvezeték-hálózatban is. Naponta akár száz elkeseredett lakos is hívja elfagyott vízóra, eltörött vízcső miatt a térségi vízszolgáltató ügyfélszolgálatát egy-egy rendkívül hideg éjszaka után.

– Megesett, hogy egy fagyos hajnalt követően Vezseny környékéről tízszer is „riasztottak” bennünket elfagyott vízóra vagy vízvezeték miatt – mondta hírportálunknak Veres Pál Attila, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. egyik üzemvezetője. – A lakosok gyorsan észreveszik a bajt, amennyiben otthon vannak: ha a házban megnyitják a csapot és abból nem folyik víz, akkor vélhetően elfagyott valami. Ez legtöbbször akkor történik, ha az órát és az aknát a tulajdonos nem téliesítette – magyarázta Veres Pál Attila.

Akkor is elfagyásra gyanakodhatunk, ha megnyitjuk a csapot, de nem forog a vízmérő, esetleg össze van törve az üvege, vagy eldeformálódott a számlálószerkezet. Ha ezek közül bármelyiket is tapasztaljuk, feltétlenül értesítsük a vízműveket.

A szolnoki Zámodi Pálné arról mesélt, ők egyszer a kerti csapot felejtették el télire elzárni, persze, az első mínusz fokoknál elfagyott. Ezt csak akkor vették észre, amikor jött az enyhülés, és a csap környéke tocsogott a víztől.

Érdemes még idejében megtennünk a szükséges óvintézkedéseket, hogy elkerüljük a horribilis vízdíjszámlákat. Hiszen az elfolyt vizet mindenképpen ki kell fizetnie a fogyasztónak, akkor is, ha az akár több tíz köbméter, azaz sok ezer forint. Egyébként maga a vízóracsere sem ingyenes, húszezer forintba kerül. Ráadásul sok papírmunkával és idővel jár.

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. minden évben felhívja a fogyasztók figyelmét a víztelenítés, a szigetelés fontosságára. Azt is elmondják, hogy amennyiben az akna fedlapja törött vagy hiányzik, azt cserélni, pótolni kell. Figyelni kell arra is, hogy a fedél jól záródó legyen, de nyitható is maradjon. A vízmérő órát és az aknában lévő csövet is érdemes letakarni, esetleg az egész aknát szigetelni. Erre a célra a hungarocell a legmegfelelőbb, de az is megoldás, ha avart, lehullott faleveleket használunk. Sőt, még a hó is remek hőszigetelő, így azt szokták javasolni a fogyasztóknak, hogy a lehullott havat is csak a vízmérő leolvasásakor söpörjék le a fedlapról.

Veres Attila arra is figyelmeztet, hogy a fűtetlen helyiségekben, raktárakban, pincékben, garázsokban, társasházi tárolókban elhelyezett vízmérőknél is lehet gond, célszerű tehát itt is elvégezni az óvintézkedéseket. Tapasztalatok szerint a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. nyugati régiójában évente ezerkétszáz-ezerötszáz vízóra fagy el.

Magyarné Bede Marianna, a VCSM Zrt. Szolnok műszaki igazgatója hírportálunk megkeresésére közölte, hogy a megyeszékhelyen 2018-ban ötvennégy, 2019. január és februárjában pedig tizennyolc fagyott vízmérőt cserélt ki a VCSM Zrt.

– Fontos, hogy a lakosok rendszeresen ellenőrizzék, nincs-e víz az aknában, és emellett figyeljenek arra is, hogy a vízmérőakna fedele mindig lehajtott állapotban legyen – tanácsolta Magyarné Bede Marianna. – A fagy leginkább az épületen kívül elhelyezett, a csupán néhány milliméteres vaslappal fedett vízmérőaknákban lévő vízmérőket veszélyezteti, ezért ezek védelme különösen fontos.

– A pincékben elhelyezett vízmérők védelme érdekében mindig ellenőrizzük a pinceablakok épségét, zárhatóságát és szigetelését. Ez azért is különösen fontos, mert ha elfagy a vízóra, a víz elöntheti a pincét, és az ottani értékekben is kár keletkezhet. A kerti csap víztelenítését szintén szükséges elvégezni a téli elzárón, más néven fagycsapon keresztül. A vezetékben lévő víz ilyenkor az ürítő szelepen keresztül távozik, mely elszivárog a talajba, így a felszínen húzódó vezetékszakasz vízmentessé válik.