Két bádogrendőr lassítja a gyorshajtókat Újszász határában

Egyre több átutazó áll meg fényképet készíteni Újszászon, amióta a helyi rendőrőrs munkáját két járőr makettje segíti a település határában. A Facebookon terjedő őrületre a település vezetősége is rásegít, hiszen a szelfizők között versenyt hirdettek.

Jól bírják a hideget az újszászi „járőrök”, hiszen egy szál pólóban állnak a Jász és az Abonyi út szélén még télen is. Valójában csak bádogrendőrökről van szó, de hátha így is lassításra késztetik a gyorshajtókat

– Városunkon egy nagy forgalmú mellékút halad keresztül, amely a jelenleg még épülő M4-es autóutat köti össze a 32-es számú Jászsági főúttal – mondta Dobozi Róbert polgármester.

– A közlekedők, sajnos ideértve a tehergépjárműveket is, itt vágnak keresztül, és rövidítik le a szolnoki kerülőutat. A nagy számú átmenő forgalom mellett sajnos a gyorshajtás is komoly gondot okoz az itt élőknek. A létező összes eszközzel élnünk kell, hogy vissza tudjuk szorítani ezt a jelenséget. Igényeltünk már forgalomlassító szigetet és VÉDA-kaput az illetékesektől, azonban egyelőre még csak ígéreteket kaptunk ezekre. Rendszeresek viszont a közúti ellenőrzések az érintett szakaszon, és folyamatosan szorgalmazzuk a sebességmérések számának növelését is.

– A helyzetet bonyolítja, hogy a szóban forgó útszakasz az Állami Közútkezelő fennhatósága alá tartozik, így azon az önkormányzatnak gyakorlatilag nincs illetékessége. Ennek ellenére rendszeresen nekünk kell azt kaszáltatnunk és hulladékmentesítenünk is, mivel a településünket keresztülszelő főútról van szó. Az áthaladók legnagyobb része itt szerez első benyomást a településről, nem mindegy ezért annak környezete.

A két bádogrendőrt is az önkormányzat helyezte ki az út településre bevezető oldalain. A Jász úti járőr október eleje, az Abonyi úti pedig január vége óta vigyázza a rendet.

Az ötlet egy Újszászról elszármazott vállalkozó, Mátrahegyi Péter fejéből pattant ki. Az ő reklámstúdiója gyártotta le a rendőröket. Pétert is meglepte az az erőszakos közlekedési morál, ami az út bevezető szakaszain tapasztalható. Az első rendőrt ezért ingyenesen ajánlotta fel a településnek, és a másodikat is jutányos áron készítette el. Mint megtudtuk, a két járőr százkilencven centiméter magas, dibondlemezből, vagyis alumínium szendvicslemezből készült.

– Megosztja a lakosság véleményét, hogy vajon valóban csökkentette-e a sebességtúllépések számát az akció. Ezt hitelt érdemlően csak közlekedési szakemberek tudják megállapítani – beszélt az eddigi tapasztalatokról a városvezető. – Egy azonban biztos: a bádogrendőrök miatt senki nem hajt gyorsabban, és ha százból csupán egy autó lassít, már akkor is többet tettünk a közlekedés biztonságáért, mintha nem csináltunk volna semmit az ügyben.

Kolozsi Ferenc, az Újszász Városi Polgárőr Egyesület vezetőségi tagja nagyon jónak tartja a kezdeményezést, de szerinte érdemes lenne rendszeresen változtatni a rendőrök helyét.

– Van visszatartó ereje, de úgy gondolom, igen kevés, hiszen egy idő után megszokják az emberek. Pár nap múlva már nem számít újdonságnak. Aki viszont először jár az adott úton, nyilván lassít majd, hiszen messziről nem tudja megállapítani, hogy igazi rendőrről van-e szó – fejtette ki Kolozsi Ferenc.

– Az Abonyi úton lenne a legnagyobb szükség a sűrűbb sebességmérésre, ahol az átmenő forgalom halad, és így a kamionok is ott közlekednek. Amikor elhagyják a sorompót, nem ötvennel, hanem hetven-nyolcvan kilométer/órával száguldanak a 32-es út felé. Nem egy baleset történt már itt, de a Dózsa György úton is gyakori a gyorshajtás.