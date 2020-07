Két baleset is bekerült az elmúlt hét legolvasottabb hírei közé

Halálos baleset történt Törökszentmiklósnál, autós és motoros ütközött Szolnoknál, átadták a Millérig vezető kerékpárutat – ezek is szerepeltek az elmúlt egy hét legolvasottabb hírei között.

1. Halálos baleset történt a 46-os főúton, Törökszentmiklósnál

Két gépjármű ütközött össze kedden délután a 46-os főút 11-es kilométerszelvényénél, Törökszentmiklós térségében. A rendelkezésre álló adatok szerint, eddig tisztázatlan körülmények között, egy Mezőtúr irányából Törökszentmiklós felé közlekedő kisteherautó áttért a szemközti forgalmi sávba, és ott frontálisan összeütközött egy Mezőtúr irányába tartó kistehergépkocsival. A baleset következtében két fő életét vesztette.

2. Felvonultak a motorosok a szolnoki baleset helyszínén

Szerda este nyolc óra körül motorkonvoj érkezett Szolnokon a Vízpart körúti motorbaleset helyszínére. A motorosok, mint elmondták, szeretnék felhívni az arra közlekedő autósok figyelmét, hogy lassítsanak és legyenek körültekintőek a forgalom „két kerekű” tagjaival szemben.

3. Autó és motor ütközött Szolnokon, a Vízpart körúton

Szerdán délután egy autó és egy motoros ütközött Szolnokon, a Vízpart körúton az aluljárónál. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, aki a motor vezetőjét szállította el.

4. Sajtótájékoztatóval indult a dinnyeszezon Jászapátin

A változatos tavaszi időszak után, kicsit késve július 15. és 20. között érik be a magyar dinnye, de még szeptemberben is elérhető lesz a fogyasztók számára. Az eseményen Sándor László ágazati szakértő előadásában többek között elmondta, hogy arányaiban egyre több minőségi magvas és magnélküli dinnyét termelünk, mely elősegíti a belföldi és export piaci fejlődést is.

5. Átadták a Millérig vezető kerékpárutat

Csengőszóval vették birtokba a szolnoki AURIGA Életmód Rekreáció és Tömegsport Egyesület biciklisei a Millérig vezető bicikliutat csütörtökön az ünnepélyes átadó után. A mintegy 740 millió forint európai uniós támogatásból megvalósult három kilométer hosszú szakasz végén, a Milléri-tó melletti betonos területen pihenőhely várja a túrázókat.