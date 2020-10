Két helyszínen is tartottak programokat a megyei látássérültek

A járványhelyzet óta először szervezett rendezvényt a Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete. Csütörtökön kulturális műsorral várták a tagságot, családtagjaikat, ismerőseiket programjaik szokott helyén, a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtárban.

Az esemény időpontjának megválasztása nem véletlenszerű: október 15-én tartják ugyanis Fehér bot nemzetközi napját, mikor is különféle programokkal igyekeznek a közvélemény figyelmét felhívni a vakok és gyengénlátók sajátos helyzetére.

A vírushelyzetre tekintettel az szervezők ügyeltek a biztonsági szabályok betartására, maszkviselésre, és a Verseghy termet sem töltötték meg úgy zsúfolásig, mint az a korábbi összejövetelek kapcsán megszokott volt.

– Látássérülteknél a távolságtartás sokkal nehezebb dolog, mint a látóknál, hiszen ahhoz, hogy a mindennapokban tudjanak közlekedni, segítséget kérni, sokszor nagyon fontos bizonyos fokú testi kontaktus, érintés – mutatott rá megnyitó beszédében Pesti Zoltánné, az egyesület elnöke.

A kulturális műsor összeállításánál arra törekedtek, hogy a fogyatékkal élő előadók mellett ép látásúak is fellépjenek – ezzel is közelebb hozva a mindennapokhoz a látássérültek világát. Így Erdős Viktor vak hegedűművész mellett például műsort adott Horváth Ábel Olivér Megavers-győztes is. Az egyesület két önkéntese is fellépett. A közönség az egyesület Fények Vakondja irodalmi pályázatán eredményesen szerepelt alkotással is megismerkedhetett előadói felolvasásban.

Különlegességként a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének online műsorából is beintegráltak egy részt a programokba, a kivetítőn keresztül így többek között a központi szervezet országos eredményeiről, szolgáltatásokról is értesülhettek az egybegyűltek. Megtudhatták például azt is, kik kapták idén a látássérültekért végzett kivételes munka elismeréseként odaítélt Braille-emlékérmeket.

A programok délután is folytatódtak: a Damjanich János Múzeumban Tapintható Gondolatok címmel nyílt kiállítás a látássérültek és megváltozott munkaképességűek munkáiból. Az alkotások az egyesület esélyegyenlőség jegyében megtartott kézműves szakkörein készültek.