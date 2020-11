Két megyebeli gimnázium került a legjobb száz közé

EMLÉKEZÉS IFJ. VASS JÓZSEFNÉ (született: Farkas Évike) halálának 20. évfordulóján. Emléked szívünkben örökké él. Szerető férjed, lányaid: Évike, Juditka, vejed: Bandika

Fájó szívvel tudatjuk, hogy DR. KOVÁCS KÁLMÁN (a volt Szolnok Megyei Tanács Gyógyszertári Központ Szakfelügyelő gyógyszerésze) 92 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2020. november 12-én 11.30 órakor lesz a szolnoki Kőrösi úti temető ravatalozójában. A gyászoló család

EMLÉKEZÉS MOLNÁR ISTVÁN (1953-2015) halálának 5. évfordulóján. „Majd ha elindulok napjaim betelvén, karjaid kitárva várj az út végén.” Szerető feleséged és családod

EMLÉKEZÉS KARKUS ISTVÁNNÉ (született: Szőke Mária) A mai napon 5 éve dobbant utoljára jóságos szíved. A kegyetlen halál örökre lezárta a szemed. Azt csak én tudom, hogy azóta hogy élek és mit érzek. De tudok emlékezni a szépre, a jóra, a 49 boldog évre, de az elválásra emlékezni sohasem kéne. Az emlékeddel élek, a sírodat díszítem alkalomra, amíg tudom, vagy amíg élek. A virágokat, a koszorút könnyeimmel megöntözöm, a jóságodat, a hűségedet ezzel is megköszönöm. Gyújtok mécseseket, a könnyeimet törölgetve, lassan, de szomorúan tőled elköszönök. Nem tudom, hogy mikor jövök. Miért múlik el az élet, miért van az, hogy nincs visszaút? Újra meg újra megkérdezem a sorstól, hogy miért múlik el az élet? 5 éve, hogy a kérdésemre választ nem kapok. Válasz nélkül élem szomorú életem, amíg élek. Szerető férjed

EMLÉKEZÉS KARKUS ISTVÁNNÉ (született: Szőke Mária) 5 éve történt, szomorú esemény vallomása, igaz történet, kicsit másképpen. Csillagok, csillagok szépen ragyogjatok. Én már nem vagyok köztetek, de ti ragyogjatok. Kialudt a fényem, egy váratlan hajnalon. Nagyon nagy fájdalmat okoztam szerető férjemnek azon a napon (2015. november 7.). Fájdalmat okoztam a beteg szívének, sokszor könny árasztja az arcát is szegénynek. Nem tudtam már szólni, hogy készüljön fel rája, hangomat elvették már ekkorára. Köszönés nélkül hagytam el a házat, 3 nap után örökre elhagytam a kórházi ágyat. Nekem már nem fáj soha többé semmi, de szerető férjemnek, akit itt hagytam, őneki amíg él nagyon sokat kell még szenvedni. Lehulott a rezgő nyárfa arany színű levele. Betakarja az őszi szél a sírodat vele. Ha hozzád jövök leserprem a leveleket a kezemmel, megöntözöm virágodat az érted hullatott könnyemmel. Szeretném az idő kerekét visszaforgatni, nem sokkal, csak 5 évvel, mert te voltál életem értelme, de elhagytál egy őszi hajnalon, nem örökre. Egyszer én is odaérek és együtt leszünk mindörökre. Szerető férjed

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy MOLDVAI SÁNDORNÉ (született: Székely Zsuzsanna) a Mátyás király úti Ált. Iskola volt igazgatóhelyettese életének 82. évében, 2020. október 27-én elhunyt. Saját kérésére szűk családi körben veszünk tőle búcsút. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesapám, nagyapánk, apósom KISS JÁNOS (volt MÁV dolgozó) életének 88. évében elhunyt. Temetése 2020. november 19-én 10.00 órakor lesz a szolnoki római katolikus (Kőrösi úti) temetőben. A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk KOSARAS KÁROLY temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek gyászunkban osztoztak. A gyászoló csal...

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SOLYMOSI KÁROLY 78 éves korában elhunyt. Temetése 2020. november 12-én 14.30 órakor, a szolnoki Kőr...

Fájó szívvel tudatjuk, hogy KALMÁR MIKLÓSNÉ (született: Magócs Rozália) életének 93. évében elhunyt. Búcsúztatása 2020. november 10-én 13.00 órakor lesz a Kegyelet ...

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk. LAJKÓ ZOLTÁNNÉ temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, gyászunkban osztoztak. A gyászoló család.

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HERCZEG BALÁZSNÉ (Született: Lajkó Gizella) életének 86. évében örökre megpihent. Búcsúztatása 2020. november 11-én 11.00 órakor lesz a szajoli temetőben. A gyászoló család

"Mindnyájan átutazók vagyunk itt a földön, S ha jól végezzük, ami reánk vár, Az emlékünk majd sok-sok emberöltőn Úgy ragyog, mint a fénylő napsugár. Ha a vonatunk már messze-messze jár." /Horváth Jenő - Seress Rezső/ Fájó szívvel tudatjuk, hogy PATYUS FERENC (1959-2020) 2020. október 1-én, hajnalban, négy évig tartó méltósággal viselt betegség után örökre megpihent. Fájdalmunkra enyhe írt ad, hogy a szerettei körében indulhatott utolsó útjára. Búcsúztatásáról később adunk értesítést. A szerető család

„Ha rólam szóltok, mosolyogjatok, így emlékem áldás lesz rajtatok" Fájó szívvel tudatjuk, hogy MOLNÁR JÁNOS a Szolnok Pláza volt műszaki igazgatója életének 67. évében, 2020. október 31-én elhunyt. Hamvainak vízre bocsátására 2020. november 9-én, hétfőn 9.00 órakor egy rövid szertartás keretében kerül sor a Zagyva torkolatánál, a szolnoki csónakháznál. Kegyeletüket egy szál virággal kérjük leróni. A gyászoló család

"Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sosem kértél, csak adtál, örökre elmentél. Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod, hiába szólítunk, nem halljuk már hangod." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett Édesanyánk, Nagymamánk, Dédnagymamánk HEGYES ISTVÁNNÉ (született: Berczi Emília) életének 86. évében elhunyt. Szeretett halottunktól 2020. november 10-én, kedden 14.30 órakor veszünk végső búcsút a szolnoki római katolikus temetőben. Gyászoló családja

EMLÉKEZÉS KANIZSA TIVADAR (1933. április 4. - 1975. november 4.) Kétszeres olimpiai bajnok, halhatatlan vízilabdázó, úszó, edző. Halálának 45. évfordulója alkalmából. Nem feledünk a Kanizsa család

EMLÉKEZÉS KOVÁCS LAJOS halálának 2. évfordulóján. Arca még mindig itt lebeg a szemünk előtt, Igen most is határozottan látjuk őt. Könny szökik a szemünkben, hogyha rá gondolunk bár tudjuk, álmát vigyázzák az angyalok. Rengeteg az emlék, hiányzol nagyon, de ide már sosem térhetsz vissza, tudjuk. Hiába várunk Téged, talán jobban mint rég. Az otthonod a végtelen csillagos ég. Messze-messze tőlünk, hozzánk nem jöhetsz már. Nekünk is mennünk kell hát utunkon tovább. Az út melynek végén reméljük találkozunk Veled, szívünkben mindig élsz. Sosem feledünk. Szerető családod

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KOSARAS KÁROLY 88 éves korában 2020. november 1-én elhunyt. Búcsúztatása 2020. november 5-én 14.45 órakor lesz a besenyszögi fenti temetőben. A gyászoló család Elízium Kft.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy LAJKÓ ZOLTÁNNÉ (született: Vízhányó Erzsébet) (Kiskunfélegyháza) életének 91. évében elhunyt. Temetése 2020. november 4-én 10.00 órakor lesz a szajoli római katolikus temetőben. A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ERDÉLYI ANDRÁSNÉ (született: Kocsis Katalin) életének 77. évében örökre megpihent. Drága szerettünk búcsúztatása 2020. november 03-án 15.00 órakor lesz, a fegyverneki Annaházi temetőben. A gyászoló család